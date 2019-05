Distinguen a equipo científico con integrantes juninenses

La distinción surgió como consecuencia de una investigación llevada a cabo por un grupo de paleontólogos que dio como resultado el descubrimiento de varios restos fósiles pertenecientes a antepasados del ciervo y el venado, especies que habitaron la región pampeana en el Pleistoceno Tardío.

Asimismo, se trata del primer trabajo de esta índole científica de la que participaron coautores juninenses. “Es algo que nos llena de orgullo y un reconocimiento muy importante para el patrimonio histórico que hay en nuestra ciudad”, afirmó José María Marchetto, director del Museo Legado del Salado.

El descubrimiento científico fue merecedor de un artículo en la Revista Brasileña de Paleontología, un medio de divulgación científica con prestigio internacional y perteneciente a la Asociación Paleontológica de Brasil. En este contexto, remarcan la importancia del Museo del Legado del Salado como actor fundamental para la preservación de los registros fósiles históricos en nuestra región.

Uno de los integrantes del equipo científico es el propio Marchetto, quien manifestó que “gracias a Nicolás Chimento que es paleontólogo del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, se realizó un trabajo de investigación con restos fósiles de ciervo, específicamente con las astas o lo que comunmente se conocen como los cuernos. Nicolás viene desde hace años con este estudio y nos incluyó como coautores del trabajo a mí, a José Ignacio Zuccari, que es otro de los integrantes del Museo Legado del Salado y a Lorena Berbach que es del Museo de Punta Alta”.

Registro fósil de los ciervos

“La investigación derivó en resultados muy importantes sobre el registro fósil de los ciervos en la provincia de Buenos Aires, específicamente con material histórico encontrado acá en Junín entre los que se destacan una asta de un Morenelaphus, que es el primer registro de este animal para la ciudad, otra de un Hippocamelus y también restos de un Ozotocero perteneciente al tiempo conocido como Pleistoceno Tardío”, detalló el paleontólogo.

Acerca del reconocimiento recibido por el descubrimiento científico, Marchetto expresó que “para nosotros, como integrantes del equipo de investigación y para la ciudad, esto tiene una relevancia muy importante. Primero porque es el primer trabajo de paleontología que tiene coautores juninenses y, segundo, porque este descubrimiento salió en la Revista Brasileña de Paleontología, un medio de mucho prestigio a nivel internacional, que fue creada por la Asociación Paleontológica de Brasil”. Luego, aseguró que “esto es algo que nos llena de orgullo, sobre todo por el valor que se le da a nuestro patrimonio fosilífero al que hay que preservar por su importancia científica como también por su valía cultural”.

A su vez, Gimena Picchi, coordinadora de la dirección de Cultura del Municipio, sostuvo que “es realmente muy importante el trabajo en equipo que vienen realizando desde hace años y sin contar con ayuda del Estado durante mucho tiempo. Esto cambió con la actual gestión del intendente Petrecca, quien desde un primer momento se mostró predispuesto a acompañarlos en todo lo que necesiten para que puedan investigar. En este sentido, nos pusimos en contacto de inmediato con José y creamos el Museo Legado del Salado con órbita municipal”.

Nueva sede del museo

Picchi también indicó que “actualmente estamos trabajando en la construcción de la nueva sede del museo para que puedan trabajar con mayor comodidad, ya que ahora se encuentran en un lugar prestado, que no tiene las mejores instalaciones para lo que un museo requiere, si bien pueden trabajar sin problemas y van muchos chicos a realizar visitas guiadas. Este nuevo edificio estará ubicado en el Parque Natural Laguna de Gómez y esperamos poder inaugurarlo muy pronto”.

Consultado acerca del apoyo recibido por parte del Gobierno de Junín, Marchetto respondió que “es fundamental porque sin el mismo no podríamos haber continuado con el proyecto. Si bien, como dijo Gimena, nosotros lo hacemos todo ad honorem, llega un determinado momento en que nos sobrepasa la situación y si no hubiéramos recibido el respaldo del Municipio, probablemente todo esto que estamos viviendo ahora no se hubiera dado”.