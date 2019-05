Nueva campaña de reciclado electrónico

El anuncio fue realizado por Cecilia Laffaye, coordinadora del área de Medio Ambiente del Gobierno de Junín, en lo que será la quinta edición de “Otro destino es Posible” que comienza el lunes 3 y se extenderá hasta el viernes 7 de junio. Los vecinos podrán acercar sus residuos electrónicos al Complejo Polideportivo Beto Mesa, ubicado en Primera Junta 670, de 9 a 14 horas. Recuerdan a la comunidad que esta campaña no incluye productos de la línea blanca, como heladeras, cocinas y lavarropas.

Precisamente, Laffaye, indicó que "es la quinta edición de la campaña de recolección de residuos electrónicos que estaremos realizando desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de junio. La idea es invitar a todos los vecinos de Junín a que se acerquen al Complejo Polideportivo Beto Mesa y nos dejen todos esos residuos que se van generando en los domicilios; como ocurre habitualmente, cada persona que acerque sus residuos se llevará un plantín".

La campaña se denomina "Otro destino es Posible" y la funcionaria explicó que "lleva ese nombre porque si nosotros no hiciéramos esta campaña, estos residuos irían al Relleno Sanitario y no queremos que sea ese el destino final porque ocupan mucho espacio. Por eso, mediante esta campaña los recolectamos para luego llevarlos a una Unidad Penitenciara de la provincia para que luego los internos recuperen los elementos que se puedan, extraigan las partes contaminantes y podamos darles el tratamiento correspondiente".

Para finalizar, Laffaye recordó que "la campaña se realizará desde el próximo lunes 3 hasta el viernes 7 de junio, en el Complejo Polideportivo Beto Mesa, de 9 a 14 horas y los residuos que se recibirán son elementos de computación, monitores y todo tipo de residuos electrónicos, no así los que se conocen como línea blanca, heladeras, cocinas, lavarropas, etc."