Petrecca visitó una empresa dedicada a la producción de aceite y expeller de soja

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, visitó una empresa local que apuesta a seguir creciendo. Se trata de la firma cuyo titular es Daniel García, dedicada a la producción de aceite y expeller de soja.

Tras una reunión el empresario acercó una preocupación al intendente Petrecca, quien tras algunas gestiones se solucionó y permitió que la firma aumentara su producción, creando tres puestos nuevos de trabajo. En esta visita a la planta, también dieron a conocer proyectos para seguir creciendo.

Tras dialogar con el empresario y su hijo Blas, recorrer las instalaciones y observar la producción de la misma, el intendente Pablo Petrecca expresó: "Hace un tiempo había asumido el compromiso de venir a visitarlos para recorrer la planta, permanentemente mantenemos charlas con representantes del sector y en el caso concreto de ellos, me habían comentado algunas cuestiones que querían resolver y que tenían que ver con la cuestión energética".

"Para eso mantuvimos algunas reuniones a las que sumamos al gerente de la firma EDEN, Alejandro Biancosino y afortunadamente pudimos resolverlo, lo que generó luego que la empresa pueda sumar tres empleados más para que la producción se haga durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso hoy estamos aquí, para conocer cómo están trabajando ahora", agregó.

El jefe comunal manifestó que "es una satisfacción ver cómo la empresa está en pleno proceso de crecimiento, con 7 empleados en esta planta del Parque Industrial y alrededor de 55 trabajadores en total. También nos pone contentos saber que tienen proyectos de ampliación para seguir sumando valor agregado a la producción, algo que perseguimos como Estado. Reconocemos y no negamos el contexto, pero no todas las noticias son negativas, porque hay casos como el de Daniel y su hijo Blas que tienen buenas expectativas y se animan a más, apostando e invirtiendo en Junín y generando trabajo, por eso desde el Municipio los seguiremos acompañando".

Por su parte, Daniel García, propietario de la firma, manifestó que "fue una grata sorpresa haber tenido la posibilidad de poder contarle al intendente nuestras preocupaciones y haber encontrado una solución. Estamos agradecidos de su gestión y porque siempre, no solo nosotros, sino también muchos otros colegas siempre tenemos la posibilidad de contarles sobre el presente y futuro de nuestras empresas".

“Pensando en exportar”

García señaló que "en nuestro caso, la solución gestionada por él nos permitió ampliar nuestra producción, sumar más trabajadores y avanzar con la idea de hacer que nuestra empresa familiar siga creciendo, sumando actividades con valor agregado de la producción y siempre pensando en exportar, que para nosotros es el camino. Quiero agradecerle al Intendente y todo su equipo por ocuparse".

Por último, Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico del municipio, afirmó que "a partir del caso de esta empresa, desde nuestra secretaría generamos una mesa de eficiencia energética para aportar soluciones a otras empresas. Es muy interesante lo que está haciendo esta empresa, siempre buscando variantes para seguir creciendo".