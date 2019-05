Un 25 de Mayo donde el otro fue protagonista

Integrantes de la Agrupación Municipal Junín Bicentenario y de "Vamos" compartieron un mediodía y una tarde distinta en el barrio "Los Totoreros". Vecinos del lugar reclamaron por servicios básicos como iluminación, una plaza, recorridos de colectivos y recolección de residuos. Desde el mediodía, en el merendero "Los Solcitos", junto a Norma Chirulo, integrantes de la Casa del Pueblo asaron chorizos y organizaron juegos para los más chiquitos. Chirulo, referente del merendero, expresó: "A este barrio le falta todo, sobre todo una placita para los chicos, no pasa el recolector de basura, casi no hay luminarias, estamos abandonados".

"Recorrer cada barrio y espacio nos encuentra con una ciudad que ha crecido, en estos 35 años de vuelta de la democracia, sin ningún tipo de perspectiva sobre lo que queremos tener", reflexionó el precandidato a intendente de Socialismo para la Victoria en Junín Bicentenario, Juan Manuel Sequeira, luego de conversar con las madres del merendero. Y agregó: "Los Totoreros no cuenta con servicios, están sin transporte público, sin acceso a la ciudad. Aspiramos a una ciudad que merezca ser vivida".