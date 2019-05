Héctor Azil adelantó que en lo político trabajará para derrotar a Cambiemos

El dirigente sindical Héctor Azil, en diálogo con TeleJunín, manifestó que junto con otros dirigentes peronistas estaban abocados en trabajar a favor de la fórmula presidencial Fernández- Fernández, al mismo tiempo en la presentación de propuestas a nivel local para derrocar al gobierno de Cambiemos.

Sobre la fórmula presidencial para las PASO del Partido Justicialista- Unidad Ciudadana, Fernández-Fernández, Azil dijo que lo sorprendió el anuncio realizado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que ella estaba ganando según las encuestas, “lo cual hizo más valorable el anuncio”, dijo.

“Sorprendió por varios motivos: primero porque fue la primera que presentó la fórmula cuando generalmente se daba al revés, y sorprendió al no ir encabezando la lista. Esto fue sorprendente y bienvenido, porque los deja sin excusa a aquellos porque no quería sumarse ante la presencia de Cristina. Ahora podrán hacerlo, o si no, tomar otro camino”, explicó.

A la pregunta si él está alineado a alguna agrupación, dijo que en lo personal no era así. “Por primera vez, al no tener cargo partidario, me siento liberado para participar donde quiera. Somos varios los que estamos así. No sé cuál va a ser la PASO, pero tengo claro esto: yo voy a trabajar para derrotar al gobierno de Cambiemos a nivel nacional, provincial y local. En lo local voy a estar acompañando a quien tenga más posibilidades de desplazar al actual Intendente”, afirmó.

“Somos muchos dirigentes peronistas, que nos estamos encontrando un poco en la desorientación en cuanto a qué espacio participar, sí tenemos en claro que vamos a estar con la fórmula Fernández-Fernández. Y en lo local estamos tratando de armar un proyecto para trabajar, más allá de alineamientos superiores, con proyectos y propuestas a nivel local, una especie de vecinal, pero con claro sentido peronista-justicialista”, explicó.

El salario

Héctor Azil, secretario general de ATSA Seccional Junín, dijo que a pesar de la inflación, su gremio había logrado “el sostenimiento del salario”

“Los trabajadores de la Sanidad – dijo – no están exentos del resto de los trabajadores, jubilados y desocupados. Hemos tenido en los últimos años la suerte de acompañar la inflación con las paritarias, todos los convenios se actualizaron en febrero, recuperamos el salario afectado por la inflación 2018”.

Adelantó que ya están firmando las primeras paritarias 2019, como la de las Droguerías, aplicándose la actualización trimestralmente, que en este caso fue del 11,8 por ciento hasta marzo.

La expansión gremial está en un parate, según lo dicho por Azil. “En lo que es actividad, veníamos de una expansión muy grande pero hace dos o tres años hay un estancamiento.Nosotros manejamos una estadística anual sobre cuántos trabajadores tenemos en actividad. La hacemos con formulario 931 de AFIP, en diciembre. En los últimos dos años hemos tenido una pequeña retracción, un número prácticamente insignificante, pero para nosotros lo es ya que veníamos de una expansión muy grande”, dijo.

“Salvando esto, tenemos los problemas que tiene todo el mundo: las tarifas, la inflación, retracción del consumo, de lo cual no está exento nadie. Si lo comparamos con otra actividad, nos sentimos afortunados porque no se está perdiendo trabajo ni cerrando empresas, pero uno convive con el resto de la comunidad, no debe ser necio y negar lo que está pasando”, manifestó.

Capacitaciones

Según lo explicado por Azil, hace pocos días firmaron con la UNNOBA para ser parte de un instituto de formación. “En estos momentos estamos dictando la Tecnicatura de Enfermería, cuyos alumnos se reciben este año, merced a un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia. También termina este año la segunda cohorte de la Profesionalización en Enfermería, ATSA Junín es sede nacional.

“En agosto arrancamos la segunda cohorte de cuidadores gerontológicos, por convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hace muy poquito nuestra federación abrió un campo virtual para dar capacitaciones a distancia, donde también está presente Junín”, adelantó.

“Hace muy pocos meses compramos una vivienda, en calle Brasil 20-22”, dijo Azil, destacando que están evaluando un anteproyecto para llevar allí toda el área de capacitación (que se empezó a formar hace seis años), con las aulas y lugares de práctica.

Consultado si hay falta de enfermeras/os, Azil dijo que hacía seis o siete años atrás era así, constituyendo un problema grave a nivel social, pero hoy se está con un plantel mínimo y necesario, tendiéndose a la capacitación superior.

“En su momento formábamos auxiliares, para ingresarlos rápidamente al ámbito laboral, pero ahora tendemos a la tecnicatura, a la profesionalización, pero también siguen faltando enfermeros. Por suerte hay muchas instituciones que estamos trabajando en esto, incluso instituciones privadas, como la clínica La Pequeña Familia; y a nivel del estado, Región Sanitaria III y la UNNOBA, con las licenciaturas. No son tantos los que se van recibiendo, por lo cual la demanda es bastante”, aclaró.