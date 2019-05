Impulsan ordenanza para alimentos artesanales

A raíz de la inquietud de los vecinos por los dos casos de botulismo detectados en Buenos Aires, desde la Dirección de Zoonosis y Bromatología del Gobierno de Junín afirmaron que en nuestra ciudad se trabaja en un proyecto para registrar a las Pequeñas Unidades de Producción Artesanal (PUPA).

La finalidad de la iniciativa es reglamentar e intensificar los controles bromatológicos en los pequeños comercios familiares donde se elaboren comestibles procesados, enlatados y/o en conservas.

La ordenanza en cuestión se elabora de manera conjunta entre el área municipal mencionada, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Ministerio de Agroindustria de Nación, para que sea tratada por el Honorable Concejo Deliberante de acuerdo a los plazos convenientes.

Julio Ferrero, Director General de Zoonosis y Bromatología del Municipio, expresó: “normalmente cuando ocurren este tipo de casos, el Ministerio de Agroindustria, la UCAL (Unidad de Coordinación de Alimentos) y la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) realizan una alerta a todas las divisiones de Bromatología a los efectos del retiro del mercado de los productos de la empresa que ha generado este tipo de incidentes”, y agregó que “en nuestro caso, la notificación llegó el día sábado y ya se dio aviso a todas las empresas mayoristas, minoristas, supermercados, distribuidores y demás. El producto en cuestión no se encuentra y no se ha comercializado en la zona, por lo que no tenemos ningún tipo de inconveniente al respecto”.

Asimismo, Ferrero hizo referencia a la planificación de la ordenanza: “Se trata de un proyecto con el que queremos reglamentar todo lo referente a la venta de alimentos de producción artesanal que se encuadrarán en las PUPA (Pequeñas Unidades de Producción Artesanal); esto estará destinado a registrar a las empresas pequeñas y familiares”.