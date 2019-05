En una conferencia, dirigentes políticos presentaron el Frente Unidad Juninense

Un nuevo espacio constituida por conocidos de la política de Junín, que fue presentado ayer en sociedad, buscará meterse en la campaña electoral de la mano de dirigentes de sectores independientes, vecinales, del peronismo y el socialismo.

Se trata del Frente Unidad Juninense que está integrado por Nazareno Diotti (precandidato a intendente Partido Justicialista); Juan Manuel Sequeira (precandidato a intendente Socialismo para la Victoria); Martín Agosti (U. C. R Consenso y Unidad); Emiliano Marcucci (Corriente Peronista Descamisados); Oscar Farías (Bases); Nino Lucero (Barrios de pie - Somos); Pablo Micheli (dirigente nacional CTA); Federico Villafañe (Vamos- Frente Patria Grande); Héctor Lovizzio (Movimiento Evita); Mónica Maraviglia (Bases); Guillermo Pérez (Junín Bicentenario); Silvina Castro (Socialismo); Adrián Rodríguez (Cooperativista); Maxi Lovizzio (JP Evita); Lucas Trinidad (Sindicato Aceiteros); Tomás Kiernan (Sindicato Molineros); Sergio Bustamante (excombatiente), Oscar Calderón (UOCRA); Verónica Correa (UCR); Sabrina Pedroza (JP Descamisados); Fabián Vega (UCR); Marcos Silveira (Dirigente Local); Marcos Pereyra (Corriente Peronista Descamisados) y Oscar Aguirre (productor agropecuario familiar).

La diversidad, el valor agregado

En la conferencia, Sequeira expresó: "Hace 12 años fuimos convocados por Néstor (Kirchner) y Alberto Fernández para ser parte del gobierno y de este espacio. Así lo entendimos y siempre nos mantuvimos en el mismo lugar. Ellos entendían que era importante que cada uno mantuviera su identidad política, ya que el valor agregado era la diversidad. De esa manera trabajamos”.

“Algunos sectores progresistas, en algún momento pensaron que debían alejarse electoralmente pero hoy todos los que estamos acá y los que faltan por venir estamos convencidos de que nos van a dejar un país devastado y una ciudad sin identidad colectiva, sin pasión, sin horizonte y por eso comenzamos a plantearnos este tema de la unidad y de hacer este frente”, agregó.

“Como Socialismo para la Victoria y Junín Bicentenario entendíamos que no era solamente el amontonamiento sino que entendimos que debemos hacer una unidad programática y entendemos que claramente necesitamos tener un Junín pujante”, destacó.

“En nuestra biblioteca de la Casa del Pueblo, que ya tiene más de cien años, transitó Juan B Justo. En esta misma ciudad estuvo Moisés Lebensohn y tuvimos también el casamiento de Eva y de Juan Domingo Perón. Cómo no vamos a ser capaces de ofrecerle a la ciudadanía juninense un lugar para que todas las miradas ideológicas y políticas se abracen para que Junín vuelva a ser la perla la del noroeste”, sostuvo.

“Entendemos que sin duda la participación ciudadana es un papel importantísimo para fomentar el desarrollo productivo entre lo público y lo privado para generar empleo en forma urgente. Entendíamos que la perspectiva de género, el hábitat y el desarrollo urbano, a través de la recreación y el deporte, son fundamentales y son un piso solamente para comenzar a analizar y debatir un gran frente juninense”, apuntó.

“Representar a la patria chica”

Por su parte, Farías expresó: “Estamos en un momento coyuntural y social en el que nos vemos inmersos en un proceso de unidad, no solo electoral sino programática. A partir de eso empezamos a reencontrarnos y a autoconvocarnos para darle forma a este encuentro que es el Frente de Unidad Juninense con la idea de representar las expectativas del pueblo de Junín, de la patria chica”.

“Nos reunimos con compañeros que vienen de diferentes singularidades para conformar un colectivo que nos lleve adelante y a un salto cualitativo que nos pueda llevar a la victoria. Yo pertenezco a una espacio político que se llama Bases y esta semana hicimos un acuerdo con Alberto Rodríguez Saa y vamos a participar de las PASO”, confirmó.

“Como dijo el compañero Pablo Michelli, que es un dirigente nacional, también puede haber otros candidatos. Este frente, que respeta la diversidad, es plural ya que tiene socialistas, radicales, organizaciones sociales, ONG, fomentistas y veteranos de guerra”, indicó.

“Por supuesto, esto tiene un correlato que se va cambiando día a día. Nosotros no sabemos qué va pasar con el espacio de Sergio Massa, el Peronismo Federal o el de la compañera Cristina Kirchner, lo que puede modificar la postura política de este Frente”, afirmó Farías.

“Nuestro objetivo principal es poder gobernar Junín, acceder al poder legislativo de Junín, ejecutivo de la ciudad y poder tirar la unidad desde lo programático, y ofrecer este espacio para que se pueda sentar con otras fuerzas políticas que están en el Frente como la compañera Victoria Mufarotto”, continuó.

“También se pude modificar la realidad de Mario Andrés Meoni que nosotros no lo subestimamos, no cerramos puertas, ya que pretendemos un crecimiento en la ciudad y esa es nuestra postura”, concluyó.