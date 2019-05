Becas "Primer Universitario de la Familia"

El rector Guillermo Tamarit, junto a la vicerrectora Danya Tavela, recibieron a los ingresantes que obtuvieron el beneficio del Programa de Becas “Primer Estudiante Universitario de la Familia”. Acompañaron además la prosecretaria Académica, Pilar Traverso y el director de Bienestar Universitario, Sebastián Fulderi.

El propósito de este Programa propio de la universidad es generar estrategias de inclusión educativa e igualdad de oportunidades, así como garantizar el acceso a aquellos estudiantes que provienen de familias que no han tenido acceso a los estudios superiores.

“Es muy importante el impacto de este programa porque no sólo ustedes tienen la posibilidad de estudiar, sino que además pueden dar a conocer este beneficio para que más jóvenes sepan que también pueden hacerlo. Es un programa que se va replicando y es de esta manera solidaria que podemos crecer”, explicó el Rector.

“No se desanimen”

Por su parte, Tavela les aseguró a los recientes estudiantes que no será un camino fácil y sin esfuerzos pero que hay una meta y la pueden cumplir. “Hay momentos en que las cosas no van a salir como quieren, pero no se desanimen. Lo más importante es que han iniciado un camino de transformación de ustedes y de quienes los rodean”.

Ya son más de 60 los estudiantes de Junín, Pergamino y toda la Región que han sido beneficiados y que replican en sus familias, barrios y ciudades el valor de la educación, el estudio y la formación.