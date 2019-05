“Los clubes viven una situación dramática”

Ante el anuncio de la gobernadora Vidal de un descuento de 30% en la factura de luz para los clubes bonaerenses, el concejal de Peronismo Juninense y presidente del club Jorge Newbery de Junín expresó que “aún no sabemos cómo se hará operativa la medida”.

“Siempre es bueno que haya decisiones que hagan que los clubes tengan menos gastos, pero no sabemos aún cómo se va a implementar”, expresó Mazzutti.

“Hasta ahora, los descuentos vienen siendo sobre el gasto de luz, no sobre el monto total de la factura que es mucho mayor. Si el descuento es a través de bonificar el consumo energético no será significativo. Si se realiza sobre el monto total es una buena medida, aunque llega muy tarde y a menos de tres meses de las elecciones”, aseguró el concejal.

“En este contexto”, siguió Mazzutti, “quiero destacar la predisposición del Alejandro Biancosino, gerente de Edén, ya que muchos clubes están refinanciando deudas muy importantes porque no se pueden pagar”.

Asimismo, expresó que la situación de los clubes es “dramática”. “No solo se dio el incremento de luz, también aumentó el gas que se usa para que se bañen los jugadores y para hacer la merienda de los chicos, y subió el costo de la nafta para cortar el pasto de la cancha y de la pintura para marcarla, entre otras cosas”, aseguró.

Más tarde, Mazzutti anunció: “Por todo esto, vamos a presentar una modificación de la Ordenanza de Fortalecimiento de Entidades Deportivas, para que la suma que reciben los clubes se actualice por inflación”