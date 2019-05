Petrecca expuso sobre transparencia en la gestión municipal

En el marco del programa Buenos Aires Transparente, que lleva adelante la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bragado se llevó a cabo el tercer encuentro de equipos técnicos municipales de dicho programa.

El jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, participó de un panel junto a los intendentes de 9 de Julio y Pilar, para contar las acciones que el Municipio lleva adelante en pos de la transparencia.

Al respecto y luego de su exposición, Petrecca celebró "la realización de estas jornadas, porque debatir sobre transparencia y ética pública fortalece al sistema democrático y se da porque hay un Presidente y una Gobernadora en la Provincia de Buenos Aires que se han puesto en la vereda de luchar contra la corrupción, rumbo muy distante a lo que vemos hoy en los tribunales federales con funcionarios del gobierno anterior".

El Intendente también señaló que "en estas jornadas además, hemos escuchado las acciones anticorrupción impulsadas por los legisladores, donde también participó la diputada Laura Ricchini, la lucha contra la corrupción que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y todos los organismos provinciales y nacionales. Cuando se nos invitó a formar parte de este programa automáticamente dijimos que sí porque para nosotros la ética y la transparencia son valores fundamentales".

"Para eso, toda la gestión está involucrada, con funcionarios que deben cumplir todos los días con estos valores. Es enriquecedor compartir experiencias con otros municipios y poder contar las medidas que llevamos adelante desde nuestra gestión, adhiriendo a este programa, con la obligatoriedad por parte del Intendente, funcionarios, concejales, de presentar sus declaraciones juradas, hoy los pliegos licitatorios son totalmente públicos y cada vecino puede saber cómo administramos cada peso, la adhesión al pacto fiscal, un ordenador para lo que es el traspaso de un gobierno a otro, en fin, acciones que van en dirección a la transparencia y la ética pública", concluyó el Intendente de Junín.

Luis María Ferella, director ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia, indicó que "es muy importante que en esta política de lucha contra la corrupción, todos los actores involucrados en la vida política de la provincia de Buenos Aires estén asociados. En este encuentro han participado municipios, a través de sus intendentes, legisladores y funcionarios de los gobiernos provincial y nacional, todos asociados en esta lucha, porque no podemos luchar contra la corrupción si no estamos todos del mismo lado".

"Hoy lo hacen el Gobierno Nacional, también el de la Provincia de Buenos Aires y 83 municipios que están incluidos en el programa Buenos Aires Transparente. Estamos muy satisfechos porque esta ha sido una jornada de intercambio de experiencias, de conocimientos y contar ideas. Nosotros desde la Provincia vemos muy de cerca a todos los intendentes y vemos un avance en materia de transparencia y si esto deja de ser una política de Gobierno para convertirse en una política de Estado podemos decir que tenemos futuro", agregó.

Para finalizar, aseguró que "el desafío es ese, concretar esta política fuerte del Gobierno Provincial y que se instale en una política de Estado, no solo en la provincia sino también en todos los municipios, hoy, los intendentes de Junín, 9 de Julio y Pilar han venido a contar experiencias exitosas en este sentido y demuestran que vamos por el buen camino".

Buenos Aires Transparente es un programa orientado a difundir e instalar una cultura de integridad y transparencia en los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Busca impulsar mecanismos institucionales coincidentes con estándares de buen gobierno con el fin de prevenir la corrupción en los gobiernos locales. Junín fue uno de los primeros municipios en adherir a este programa y fue invitado a exponer sobre la implementación de políticas de ética pública.