El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, encabezó anoche un acto político en Junín, más precisamente en el club Mariano Moreno, junto a las mesas sindicales de toda la Cuarta Sección Electoral, entre otros referentes locales, regionales y provinciales.



“Se va a cumplir un año del cierre de la Escuela Casa Huerta de Junín, que le brindaba educación a chicos con problemáticas sociales complejas y/o en conflicto con la ley. Algunos de estos chicos quedaron en la calle y, por falta de contención, volvieron a delinquir. Algunos de esos chicos terminaron en situación de encierro. El Estado tiene que hacerse cargo y dar respuestas: Los chicos tienen que estar en las escuelas”, afirmó Baradel en nuestra ciudad, donde antes del acto central visitó el ateneo Néstor Kirchner, en calle Lebensohn al 700, y también la sede de la CGT de calle Mitre, donde el titular de la Uocra, Eduardo Diotti, le hizo entrega de las actas de casamiento de Eva y Perón.

En diálogo con la prensa, Baradel afirmó: “Cierran Casa Huerta, en Los Toldos la escuela albergue, La Agraria, que tiene 60 hectáreas, creen que somos una planilla de Excel, así ajustan. Creo que va a ser el gobierno, entre otras cosas, que más escuelas cerró, no que abrió; y no cerró muchas más por la resistencia de todos nosotros, peleando para que no se cerraran”.

“Una oportunidad única”

Y añadió: “Tenemos una oportunidad única de volver a recuperar el gobierno, creo que la decisión de Cristina tiene una gran generosidad, pero también con una visión estratégica que no solo tuvo en cuenta el tema de las elecciones, sino cómo gobernar el país después del 10 de diciembre, y eso creo que tiene que ser un debate entre los militantes. Si bien nosotros pudimos defender muchos de los derechos que hemos conquistado en los últimos doce años, o que en los últimos 70 años el peronismo fue capaz de conquistar, nos dejan un país absolutamente endeudado, en cuatro años tenemos que pagar más de 160 mil millones de dólares, nos dejan un país muy complejo”.