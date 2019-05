Destacaron el avance de las obras en marcha

En el marco de las habituales reuniones de equipo, encabezadas por el intendente Pablo Petrecca, se analizó el avance de las obras en ejecución y de las proyectadas, en el área de Planeamiento, Movilidad y Obras públicas.

Marcelo Balestrasse, responsable del área indicó que "como todos los meses, mantenemos esta reunión con parte de los subsecretarios e integrantes de nuestros equipos técnicos, para realizar un seguimiento de todas las obras que están a cargo de nuestra secretaría, que, recordemos, cuenta con las subsecretarías de obras sanitarias, obras públicas y planeamiento y hábitat".

Según el secretario, "la idea es mostrarle al intendente todos los avances de las obras que venimos ejecutando, la marcha de las mismas, según la planificación hecha a principio de año, es decir, repasar cómo venimos con los tiempos, los certificados de obra y el avance de las mismas".

Para brindar más detalles de los temas abordados en el encuentro, del que también participaron la diputada provincial Laura Ricchini y el concejal Javier Prandi, Balestrasse señaló que "en lo que respecta a obras públicas hemos repasado todas las obras viales, cordón cuneta, pavimento, bacheo, repavimentación, que estamos haciendo junto a Vialidad de la Provincia, camino al balneario, las obras de desagües pluviales en sector norte, además de las que tenemos proyectadas".

Sobre las obras civiles, el funcionario indicó que "se repasó el avance del edificio de Seguridad Ciudadana y Centro de Monitoreo, las obras de hábitat en el Cuadrante Noroeste, como el Polideportivo, el CIC, la avenida Possio, las plazoletas y el alumbrado. Son más de 70 obras que hemos repasado en esta reunión, incluidas las 27 que ejecutamos en diferentes establecimientos educativos, de gas, cubiertas y electricidad en el marco del programa Escuelas Seguras".

Para finalizar, Balestrasse aseguró que "el trabajo es muy arduo, son, como dije, más de 70 las obras que esta gestión lleva adelante, con el acompañamiento de los gobiernos Provincial y Nacional y como siempre dice el intendente, obra que comienza no para y se termina. No prometemos obras que no vamos a cumplir, siempre en la obra pública hay imprevistos y eso produce algunas demoras, por eso realizamos estas reuniones, para resolver cuestiones y avanzar, porque son obras para todos los vecinos de Junín".

Obras Sanitarias

El ingeniero Guido Covini, responsable de la Dirección de Obras Sanitarias, se refirió a las obras en su área: "Son reuniones muy productivas y en la de hoy estuvimos analizando no sólo las obras que están en ejecución sino también algunas de las que tenemos proyectadas".

"Desde la dirección de Obras Sanitarias el trabajo es arduo porque tenemos el eje marcado por el intendente de llegar con el servicio de agua potable y cloacas a todos los juninenses", resaltó Covini.

Por otro lado, el funcionario dijo que "además de las obras de extensión de los servicios en diferentes barrios hay otras obras de envergadura en diferentes sectores, como en el barrio Bicentenario, necesaria y que los vecinos creían que nunca iba a llegar. También en los Palmares, donde se desarrolla una obra de ingeniería muy importante para una estación de bombeo de líquidos cloacales, en fin, obras que no se ven pero que mejoran la calidad de vida de los vecinos y desarrollan la ciudad".