Las ventas minoristas no repuntan y en abril tuvieron la baja más significativa, del 13,4%

El último relevamiento mensual de CAME fue lapidario al marcar que las ventas minoristas cayeron un 13,4% constituyendo la más fuerte del año y sumando 16 meses consecutivos en caída.

Según el informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en los primeros cuatro meses de este año, las ventas minoristas acumulan un descenso de 12,1%.

Los aumentos de los alquileres y los costos, además de las bajas ventas, fueron factores de gran preocupación en el comercio, aunque aseguran desde la entidad que “hay buenas expectativas por cómo impacten las recientes medidas económicas en el consumo".

Democracia consultó al presidente de Comercio e Industria, Raúl Parejas, al secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Federico Melo, quienes coincidieron en que continúa siendo un momento “complicado”, para el comercio.

Situación difícil

Consultado sobre las cifras del relevamiento de la CAME, Raúl Parejas destacó que la situación en la ciudad no es distinta.

“En Junín la cosa no cambió, sigue complicado. Ayuda el beneficio que reclamamos y nos otorgó el municipio, no lo niego, pero seguramente no va a alcanzar. La situación sigue complicada, esa es la realidad”, destacó.

“Entendemos el esfuerzo desde el gobierno de Junín por los beneficios, que aplican a las pymes y comercios pero hay que seguir trabajando”, y agregó: “Tenemos que seguir siendo optimistas y tratar de revertir esto. Se hace difícil pero estamos trabajando con los centros comerciales, para fomentar las ventas”.

En ese sentido destacó que desde Comercio e Industria buscan organizar actividades que favorezcan las ventas.

“Lo hemos hecho para el mes de la mujer, ahora estamos preparando para el día del padre.

Son pequeñas actividades que nos van ayudando a fortalecer un poco las ventas”.

Según Parejas, “lamentablemente hay que buscar más cosas para seguir aliviando la situación de las pymes y el comercio, mediano y chico, porque se hace complicado”.

A su vez, el presidente de Comercio e Industria reclamó que “como si esto fuera poco, Arba salió como quien dice a presionar y a inspeccionar a los locales que alquilan, que deben tener un contrato firmado con un sellado que en muchos casos sale 5 mil, ocho mil o 9 mil pesos”.

Y agregó: “Esta situación es delicada y no es justo que Arba salga a tomar estas medidas ahora. Por un lado nos ayudan y por otro nos sacan, y no estoy para nada de acuerdo. Reconozco que es una ley, que hay que cumplirla, pero no es momento para salir a exigir eso”, remarcó.

Sin recuperación

En abril, ni siquiera las ventas online tuvieron el impulso de meses atrás y subieron apenas un 0,3%, con cuatro rubros en alza: ropa y artículos deportivos; farmacias, perfumería y cosmética; muebles y decoración; neumáticos y repuestos de autos.

"Las tarjetas recargadas y la necesidad de bajar los niveles de endeudamiento de las familias repercutieron en la venta online particularmente, que es muy dependiente de ese medio de pago", detallaron desde la CAME.

También en los comercios físicos, las compras con tarjetas refuerzan en muchos casos el escaso consumo pero no es suficiente.

En ese sentido, Federico Melo destacó, que “en diálogo con los delegados del Sindicato puedo decir que mencionan la falta de afluencia de clientes en comercios y manifiestan una leve reactivación cuando hay descuentos especiales con tarjetas como así también en supermercados con el programa del Banco Provincia”.

Pero a pesar de ello, el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio advirtió: “Estamos llegando a mitad de año sin la recuperación económica que el gobierno pensaba. Seguimos con un parate comercial muy grande en Junín”.

En línea con ello indicó que “la generación de empleo es prácticamente nula y eso es muy preocupante dado que si algún trabajador pierde su trabajo no tiene chances en el corto o mediano plazo para reintegrarse al mundo laboral. El comercio está pasando un momento muy difícil y puntualizando en el mediano, que es el que primero es afectado por estas medidas”.

Melo aseguró: “Trabajamos con mucho diálogo y acompañamos a los afiliados, esperando que en el año electoral los vecinos puedan generar nuevas esperanzas y sobre todoa haya una recuperación social y económica rápida”.