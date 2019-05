Inauguraron un centro de salud intercultural de medicina ancestral

En España 374 quedó inaugurado ayer el Centro de Salud Intercultural y Medicina Ancestral que busca ser un centro de salud complementaria y no alternativa, según indicó a Democracia Oscar Farías.

“Venimos trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con un programa de salud para pueblos indígenas”, apuntó.

“Existe desde el año pasado una mesa técnica de salud indígena, en el ámbito del ministerio y buscamos como pueblo, poder hacer nuestro aporte sobre nuestros conocimientos en medicina ancestral”, explicó.

Según indicó Farías, “es el cuarto en la provincia y lo abrimos con la comunidad Nahuel Payún de Junín a mi cargo y del lonco, Don domingo Neculpán”.

Asimismo aclaró: “En el centro no se habla de una salud alternativa, porque eso sería ustedes o nosotros. Y no es así. Nosotros hacemos un aporte de saberes ancestrales, y una salud complementaria. Creemos que tenemos mucho para aportar y que no está en los libros pero tiene la ancestralidad de haber sido sabiduría, tal el caso de hierbas naturales, uso de piedras, uso del fuego, de las plumas, del viento, del sol, rotaciones de la luna. Y eso lo ponemos hoy a disposición de la gente”.

Se trata de un “consultorio intercultural en el que hacemos medicina ancestral. La gente se acerca con las diferentes patologías y desde ahí hacemos lo que nos han enseñado nuestros abuelos y que ellos saben por los antepasados”.

De la inauguración, según destacó Farías, “participaron el doctor Fernando Quiroga, quien está a cargo del programa de salud indígena en el Ministerio de salud de la provincia, el cacique sanador de la comunidad Quom de San Nicolás, la lonco cacique Liliana Antimal de la comunidad mapuche de Los Toldos, amigos mapuches de Rojas, hermanos coyas de Salta y Jujuy, y enfermeras y docentes de la carrera de enfermería de la Unnoba”, concluyó.