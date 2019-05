Continúa el fuego cruzado por la licitación del SAE

Luego de la denuncia del concejal del Frente Renovador Maximiliano Berestein por presuntas irregularidades en la compra de pan por 2 millones de pesos para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que depende del municipio, ya que está descentralizado de la Provincia, el edil massista y el secretario Legal y Técnico del municipio, Adrián Feldman, participaron del ciclo político de TeleJunín, Reporte Especial.

En esta línea, Berestein afirmó: “Llega una licitación para comprar alimentos para el SAE, varios ítems estaban con un solo oferente, por lo que debió pasar por el Concejo para que autoricemos la compra. En este caso no fue así, fue una licitación de febrero que llegó dos meses después, esa fue la primera luz de alarma, junto con que en el ítem pan había una sola proveedora, algo que nos llamó la atención teniendo en cuenta la cantidad de panaderías que hay en Junín. El oficialismo no tuvo respuestas para nuestros planteos, porque se estaban incumpliendo normas, y había un fraude, claramente, con la contratación de pan”.

Y agregó: “Ese solo oferente es una persona muy vinculada, en términos religiosos, con la familia del intendente, que además a partir de enero el intendente la contrata como empleada municipal y además es proveedora municipal, situación que está prohibida por ley. El decreto 78 de este año designa a esta persona como trabajadora social en el área de Prevención y Asistencia de Violencia Familia, está de los dos lados del mostrador, nosotros no podemos acompañar, porque estamos para controlar y defender los intereses de todos los vecinos, de ninguna manera íbamos a ser cómplices de este fraude”.

“Primero hicimos la denuncia en el Tribunal de Cuentas, cuando el tribunal constate las irregularidades, luego se hace un procedimiento en la justicia penal si fuese necesario. También cualquier fiscal podría haber tomado el caso de oficio. El problema es cuando se utiliza el poder del Estado para beneficiar a cierto sector, nos parece muy raro que en una licitación por 2 millones de pesos solo se presente a la licitación un proveedor”, remarcó.

Feldman: “No hay ninguna incompatibilidad”

Por su parte, Feldman respondió: “Esta persona no es empleada del municipio, tiene un contrato en el área de Bienestar Social y no hay ninguna incompatibilidad. En esa licitación quedaron dos o tres rubros sin oferente y había que cubrirlos, porque era nada más y nada menos que el pan de los chicos. Al precio que se paga el pan, a las grandes panaderías les resulta antieconómico y no se presentan, por eso se presentó esta persona y ganó el rubro para hacerlo”.

Y añadió: “¿Cómo elegían los intendentes anteriores a sus funcionarios? Entre su grupo de gente de confianza, Petrecca ha elegido a algunos que son gente de su feligresía y de su confianza y que, hasta ahora, no se ha podido decir que sean malos funcionarios”.