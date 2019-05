Repercusiones en Junín tras la movida de Cristina

Tras el anuncio de la ex presidenta Cristina Kirchner de que se presentará como candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández, referentes del peronismo y el kirchnerismo de Junín plantearon sus puntos de vista en diálogo con Democracia.

En este sentido, el concejal de Unidad Ciudadana José Bruzzone afirmó: "En primer lugar demuestra la grandeza de Cristina, no como política, sino como estadista. La realidad es que a Cristina sola el alcanzaba con su caudal político para ganar la elección, pero dada la profundidad de la crisis a la que nos llevó Macri, era muy difícil que le alcanzara con su caudal político propio para gobernar este país. Desde la presentación del libro, y desde antes, ella está hablando de la necesidad imperioso de un nuevo pacto social, en el cual estén comprometidas todas las fuerzas que apuestan por la Argentina. Y no es un pacto entre sectores políticos solamente, no se trata de sumar a PJ, al Frente Renovador, sino comprometer al gran empresariado nacional, al sindicalismo, a los movimientos sociales, al cooperativismo, al ciudadano en general, comrpomterlos con un proyecto de Argentina posible".

Y el edil kirchnerista agregó: "Me parece que, por la historia de Cristina, por el desgaste de sus dos gestiones, había una parte de esos actores que no iban a entrar a ese pacto social. Creo que Alberto Fernández tiene la llave, tiene la clave de bóveda para incorporar a esos sectores, al gran empresariado nacional, a algunos actores políticos, y Cristina es la garantia de que este proyecto se haga sin nadie afuera, con todos adentro. Alberto Fernández, de alguna manera, aporta a la gobernabilidad, y Cristina aporta a que esa gobernabilidad no sea sobre la base de la exclusión social, sino todo lo contrario".

Por su parte, Héctor Azil, dirigente peronista de nuestra ciudad y titular del gremio ATSA, afirmó a este diario que "la primera sensación es de sorpresa, porque uno esperaba que Cristina fuese la candidata. Reflexionando un poco más, creo que demuestra la calidad de dirigente de Cristina, que está pensando más en el futuro del pais que en su futuro personal o sectorial, de su núcleo fuerte de Unidad Ciudadana, está pensando en un armado mucho más amplio, y comprendió también que si, para algunos, su presencia en la función máxima, o sea, yendo por la presidencia, era un obstáculo, bueno, sacó todas las piedras que podían decir que había en el camino, invitando al resto del peronismo a esta gran patriada que significa refundar la Argentina, después de que este gobierno deje el poder, seguramente un gobierno que será recordado en la historia entre los peores que tuvo la Argentina, no tengo ninguna duda, entre todos tendremos que refundarlo, después de que este gobierno lo refundió.

Y agregó: "Esta decisión, difícil seguramente que ha tomado Cristina, muy difícil también de asimilar por sus militantes, que terminaron comprendiendo el mensaje que hace explícito Cristina, primero está la patria, por eso tenemos que estar todos unidos. De esta manera también se pone el último clavo en el ataúd del gobierno de Macri -dicho en sentido metafórico, por supuesto-, quedó sentenciado definitivamente que no habrá continuidad del gobierno de Cambiemos".

El concejal Lautaro Mazzutti (Peronismo Juninense) afirmó a Democracia: "Obviamente que nos sorprende la decisión de Cristina, todos pensábamos que se iba a dar más adelante. Es un gesto que busca amplitud. Alberto Fernández es un compañero que siempre ha hecho lo posible para tender puentes entre todos los sectores del peronismo. Esperemos que sea el camino para que todos juntos podamos derrotar a este gobierno y devolverle a la gente todo lo perdido en estos tres años y medio de Macrismo".

El precandidato a intendente de Junín Nazareno Diotti expresó a Democracia: "Considero que esta decisión es un gesto de humildad y de generosidad de Cristina hacia los argentinos y hacia todos los partidos políticos, y que obliga a todos los sectores a replantearse la estrategia política. Alberto Fernández es una persona de consenso, una persona racional, que tiene nexos con todos lo sectores y eso hace que muchos se acerquen a este nuevo proyecto, y aquel que no esté en este proyecto es funcional a Macri". Y añadió: "Esta es una fórmula de unidad y esto se construye entre todos los sectores , apoyando y militando".

Juan Manuel Sequeira, de Socialismo para la Victoria en Junin Bicentenario, afirmó a Democracia: "Nos despertamos con un gesto de patriotismo de Cristina, de gran responsabilidad. Los socialistas históricamente adherimos a la idea del contrato social, de ciudadanía responsable para los proyectos colectivos. En Junín fuimos lo pioneros, en septiembre reunimos en la casa del pueblo a todas las fuerzas políticas progresistas, populares. Siempre supimos que para devolver la esperanza a la nación y a la ciudad había que convocar a todos. El gesto de Cristina nos refuerza en esta línea. Seguimos construyendo una agenda de cara a las elecciones, pero también de cara al Junín del Bicentenario que tiene que ser una ciudad para la vida, una ciudad para todos y todas".

Daniel Giúdiche dijo que "demuestra generosidad e intención sincera, en esta búsqueda de la unidad, no solo del justicialismo nacional, sino de la gran masa argentina que espera un cambio urgente de este gobierno. Para quienes decían que el ego de la ex presidenta no la iba a dejar tomar una decisión así, de dar un paso al costado, bueno, quedó demostrado que lo más importante para ella es cuidar los intereses de todas y todos los argentinos. Y con Alberto Fernández está garantizado este frente amplio y plural que propone esta fórmula y que va a abrazar a todos los sectores. Hay que ver qué decisión va a tomar Sergio Massa, si está adentro de esta unidad o toma la triste decisión de ser funcional al Gobierno y juega por la propia, quiero creer que no. Esta es una fórmula que va a ser arrasadora, que va a enfrentar a un gobierno debilitado y ahora muy desorientado por esta decisión sorpresiva. Alberto Fernández tiene una excelente relación con los gobernadores y es un compañero muy querido por todas y todos dentro del peronismo, y con algunos radicales también, con quien mantiene una muy buena relación, con lo cual va a garantizar la unidad".