La vicerrectora Tavela disertó sobre las Políticas para la Educación Superior

La vicerrectora de la Unnoba, Danya Tavela, brindó una charla sobre Políticas para la Educación Superior y recordó que cuando estuvo al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) intentó instalar el “diálogo” como valor para el trabajo conjunto: “Hemos intentado dialogar no solamente con las universidades sino con el conjunto del sistema educativo”.

Precisamente ese diálogo les permitió, a juicio de la vicerrectora y actual funcionaria de la Coneau, elaborar un diagnóstico común, diseñar políticas conjuntas e implementarlas. “Esto nos permitió llevar adelante políticas de Estado que están vivas en las instituciones, distintas a un programa, a un proyecto o a una idea personal”, señaló.

“Cuando llegamos a la SPU -continuó- decidimos que había dos cuestiones prioritarias, calidad e inclusión, ya no como cuestiones dicotómicas, sino como ejes centrales. Incluir, para que más jóvenes accedan a la educación superior. Pero incluir con calidad, estando en debate y en examen constantes para seguir superándonos”.



Nexos: “No todos llegan”

La exposición continuó explicando algunos de los programas que promovió estando al frente de la Secretaría: “Nexos surgió porque a pesar de que en la Argentina hay ingreso irrestricto, no todos llegan. Entonces había que ocuparse de la articulación entre la escuela y la Universidad. Vacancias surgió porque entendemos que la calidad también tiene que ver con brindar respuestas a lo que la sociedad requiere, con atender a lo que el medio socioproductivo está demandando”.

Tavela también exhortó a las universidades para que “dejen de preocuparse por lo que pasa en sus aulas para comenzar a ocuparse de lo que pasa en el territorio”.

Innovación

Finalmente, consideró que la innovación es el nuevo desafío de las universidades del futuro, la cual interpela a la inclusión y a la calidad como políticas universitarias. “Hace poco me preguntaban cómo es la universidad del futuro. No lo sé, pero lo que sí sé es que el futuro es la universidad”, expresó.