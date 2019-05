Mes del Celíaco: actividades de concientización en Junín

En forma conjunta entre el municipio de Junín, Sanatorio Junín y la Organización Junín Celíacos, se realizó en nuestra ciudad una nueva jornada de concientización sobre la celiaquía, la cual tuvo un muy buen acompañamiento, tanto de profesionales de la salud como de público en general.

En esta oportunidad se presentó el médico Eduardo Cueto Rua, fundador de la Asociación Celíaca. Cabe destacar que todas estas actividades se realizan en el marco del “Mes del Celíaco”.

Fernando Scanavino, a cargo de la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (OMIC), explicó: "Habíamos anunciando oportunamente que en el mes de mayo se iban a realizar varias actividades con el objetivo de seguir concientizando sobre la celiaquía. Y en este marco, organizamos junto a la Organización Junín Celíacos y con el auspicio del Sanatario Junín, pudimos tener al prestigioso médico Eduardo Cueto Rua quien brindó una charla a todos los presentes. Este médico logro avanzar desde lo social con respecto a este tema y por eso fue muy importante que haya venido a Junín".

"Tuvimos una gran concurrencia tanto de profesionales de la salud como de público en general. Nuestro objetivo es seguir concientizando acerca de los derechos de estas personas para que todos tengamos un trato igualitario. Debemos darle la mayor visibilidad posible porque así es el compromiso que nos marca el Intendente Petrecca. Por tal motivo, ya hemos realizado una gran cantidad de actividades y seguiremos en el mismo camino", dijo Scanavino.

A su vez, Verónica Borsani, titular de la ONG Celíacos Junín, manifestó: "Queremos agradecer a las autoridades municipales por estar siempre junto a nosotros y brindarnos su apoyo para realizar las diferentes actividades. Durante este mes de mayo hemos organizado las 3ras jornadas sobre este tema, en la plaza y esta charla es una continuidad más. En este caso, recibimos al Dr. Eduardo Cueto Rua quien es un pediatra, gastroenterólogo y especialista en celiaquía. La charla fue para profesionales de la salud y el público en general”.

“Integración total”

Para finalizar, agregó: "También queremos agradecer al Sanatorio Junín por acompañarnos. Si bien nosotros trabajamos durante todo el año, queremos que el mes de mayo sea el del celíaco, para realizar la mayor cantidad de actividades para que este mensaje llegue a toda la sociedad. Buscamos la integración total de la persona celíaca y que no se lo tome como un enfermo sino como una persona más de la sociedad, que tiene esta patología. Y haciendo hincapié en los niños, que a lo mejor van a un pelotero y no entienden por qué no pueden comer pochoclos o un caramelo. El objetivo es tener una sociedad para todos y apuntando a que los chicos crezcan en un ambiente apto".