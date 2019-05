Juan Pablo Itoiz: “La UCR debe integrar la fórmula presidencial”

¿Qué expectativas tiene sobre la Convención de la UCR?

-Las expectativas para la Convención provincial del partido son buenas (ver también página 17), creo que el resultado va a ser favorable a la postura de la continuidad de Cambiemos, de hecho, ya hubo pronunciamientos en la Cuarta Sección Electoral, hubo una reunión muy importante encabezada por el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, hace unos días, ratificando la postura de los convencionales de la provincia de Buenos Aires sobre la continuidad de Cambiemos en el formato que existe actualmente, así que con la convicción de que va a haber un debate profundo, arduo, tenso seguramente porque el radicalismo históricamente ha debatido sus ideas, y lo ha hecho siempre con vehemencia, pero dentro de los márgenes que establece nuestra carta orgánico y siendo respetuosos de las instituciones. Pero con la convicción de que se ratifique el rumbo tomado hace cuatro años, reconociendo los errores propios, obviamente, pero también teniendo en cuenta que representamos la única alternativa válida para la consolidación de los valores democráticos y republicanos, que fueron el objetivo con el cual se creó Cambiemos para contrarrestar el populismo que caracterizó a la Argentina en los años anteriores”.

Creo que no es el momento para ampliar la base que sostiene a Cambiemos, dijo Itoiz.

-¿Considera que Cambiemos tiene que ampliar su base de sustentación?

-Creo que no es el momento para ampliar la base que sostiene a Cambiemos, no podemos ir detrás de las noticias ni ser prisioneros de la coyuntura política, que muchas veces es más dramática que la realidad cuando uno la analiza fríamente. De todos modos creo que Cambiemos debe hacer una autocrítica hacia el interior de la coalición, reconociendo cuál es el rol de cada partido y tratar de articular más la comunicación y el intercambio de ideas, que siempre es valioso en un gobierno de coalición, que la Argentina no tiene experiencia y lo estamos llevando adelante.

Por otra parte me parece que el Presidente lo ha afirmado y está dispuesto a ir por la reelección, en esta coyuntura política de la Argentina, en la cual la polarización con Unidad Ciudadana o como se defina el peronismo alineado verticalmente detrás de la demagogia de Cristina Fernández de Kirchner, es la mejor opción.

También, pienso que el radicalismo debe elegir un dirigente que integre la fórmula presidencial y, de esa manera, valorizar el esfuerzo que ha hecho el radicalismo para construir y consolidar esta alianza. Y, por sobre todas las cosas, reafirmar cuáles son nuestros valores y nuestros principios.