Se necesita “un sistema de salud que abrace y no que expulse"

El ministro de Salud bonaerense Andrés Scarsi visitó ayer la ciudad y recorrió las obras en el Hospital Abraham Piñeyro junto al intendente Pablo Petrecca.

Previo a ello, el funcionario brindó una entrevista a TeleJunín en la que se refirió, entre otras cuestiones, al programa integral de guardias que se lleva adelante en distintas provincias, la inclusión de tecnología, el sistema de salud de la provincia y el servicio del Same, instalado en 101 municipios.

Cabe destacar que ayer se dio a conocer que el HIGA recibió una nueva ambulancia.

En el marco de su visita y horas antes de su recorrido por las obras que se realizan en el Higa, el ministro de salud bonaerense destacó la magnitud del nosocomio: “Es un hospital muy importante no solo para Junín sino para toda la Región Sanitaria y a veces para el resto de la provincia de Buenos Aires”.

El Higa

Scarsi aseguró que el Hospital de nuestra ciudad “tenía una demanda muy importante en algunos aspectos como el tema de la guardia, donde iniciamos hace casi tres años un plan integral de guardias, donde todas las de la Provincia tienen que estar terminadas, hechas a nuevo con tecnología, capacitación de los equipos, insumos, como corresponde para poder atender a los bonaerenses”.

En el caso de Junín destacó que “era una prioridad, uno de los hitos de gestión fue la prioridad de las guardias”.

Otra cuestión tiene que ver con la tecnología: “Siempre era una demanda importante para la región traer tecnología y pudimos instalar el nuevo tomógrafo”.

Sobre la casa de los residentes en el Higa, el ministro aseguró: “El eje central, la columna vertebral del sistema de salud de la Provincia es su recurso humano, sus médicos, su gente, los técnicos, los camilleros, bioquímicos y este al ser un hospital de referencia necesitaba, era una demanda de la parte más joven del sector, que son los residentes, de poder quedarse en el hospital, tener un espacio diferente. Mucha gente viene a formarse a este hospital”.

Para Scarsi, “esto genera un sentido de permanencia” con jóvenes que se incluyen en el sistema.

Same

“Cuando uno soñaba el Same de la provincia de Buenos Aires, hace tres años, la provincia no tenía un sistema de emergencia en la vía pública”, explicó Scarsi a TeleJunín y agregó: “Hoy tiene 101 municipios en los que se ha implementado, cubriendo a trece millones de bonaerenses, eso solo se logra con consenso y buscando una política pública a largo plazo”.

Consultado sobre la llegada del Same a Junín, Scarsi aseguró: “Tenemos que seguir buscando consensos para que esa política pública que es tan transformadora, que una ambulancia llegue en menos de 12 minutos se haga realidad en Junín”.

Un sistema complejo

Según Scarsi, el de Argentina es un sistema de salud complejo y la idea es volverlo menos segmentado.

Según el ministro se requiere, “un sistema más amigable, que la gente necesite tener ese vinculo con los hospitales, con médicos. Un sistema que te abrace y no que te expulse porque no hay momento más crítico para una familia que un familiar enfermo”.

Y agregó: “Cuando uno empieza a buscar indicadores como mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, que hablan de desarrollo del país, os países que han mejorado sus indicadores es porque han mejorado el aspecto y el tratamiento en sus sistemas de salud. Argentina tiene un sistema de salud muy complejo, que está muy atomizado, segmentado y fragmentado”.

“Un paciente puede tener desde obra social, a prepaga y el sistema público. Lo que tenemos que lograr es que esa inequidad entre sistemas se acorte”, aseguró.