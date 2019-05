Montanaro: “El término medio es Lavagna”

Juan Pablo Montanaro, dirigente local del Partido Anticorrupción (PAC), que apoya la precandidatura presidencial de Roberto Lavagna, afirmó en una entrevista con TeleNoticias (TeleJunín), que el PAC “nace con una propuesta diferente y es el único partido dentro de la provincia de Buenos Aires que conforma el frente de Roberto Lavagna, que se llama Consenso 2019”, al tiempo que destacó que el espacio tiene presencia en casi todos los distritos bonaerenses.

“Lavagna está fuera de la grieta, nosotros creemos que todos los extremos hacen mal, no le hace bien a la sociedad estar de un lado o de otro, hay que buscar un término medio, y estoy convencido de que el término medio es Lavagna”, afirmó, y aclaró que “aún hay acuerdos que cerrar, con Massa, Urtubey, Pichetto, a ver qué es lo que se llega a formar o bien si Lavagna se abre y va camino solo a ser presidente”.

Propuestas

“Hemos hablado de la parte de turismo, el Parque Natural Laguna de Gómez es algo que Junín tiene, pero lo tiene un poco abandonado, no tiene ningún atractivo que llame a la gente a asistir, no ofrece nada, más que lo verde, que está lindo, pero hay que traer inversores, cuidar el pejerrey, también Junín es conocido por la pesca y hoy la gente no viene a pescar porque no hay pejerrey. También hablamos del autódromo, que es un diamante en bruto, cuando vino el TC, en la época de Mario Meoni, Junín fue una fiesta, venían muchísimas personas, los hoteles estaban llenos, comen en Junín, van al supermercado. También hablamos del ex Vivero Municipal, que es un lugar maravilloso, con una vegetación única, y uno va hoy y está muy descuidado. También hay que hacer, de manera urgente, bicisendas, porque cada vez hay más ciclistas. Hay que poner cámaras de seguridad en los colectivos, porque va a pasar algo”, dijo.