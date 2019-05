Con polémica, el oficialismo aprobó la ampliación del SAE y la obra del espigón

Los proyectos de la ampliación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la remodelación del espigón en la Laguna de Gómez fueron motivo de debate y fuerte polémica entre oficialismo y oposición, ayer, en la sesión del Concejo Deliberante.

El primero en encender la discusión fue el concejal del Frente Renovador Maximiliano Berestein, que denunció “corrupción” en la provisión de alimentos por parte de la administración del intendente Pablo Petrecca. Sin embargo, el oficialismo comunal hizo valer su mayoría propia y logró sancionar ambas iniciativas con el apoyo del monobloque de Andrés Rosa. Peronismo Juninense y el Frente Renovador votaron en contra, y Unidad Ciudadana, que estaba dispuesto a acompañar la ampliación del SAE, tras escuchar en el recinto la denuncia de Berestein, pidió un cuarto intermedio para tratar de confirmar la información, y luego de eso se abstuvo, pero votó en contra de la remodelación del espigón, por no contar con información del proyecto.





Respuesta de Cambiemos

Por su parte, los concejales del bloque de Cambiemos afirmaron en un comunicado: “Por enésima vez confirmamos la presunción de que los concejales del Frente Renovador y de Peronismo Juninense se niegan sistemáticamente a cualquier iniciativa que propone el oficialismo para beneficio de los juninenses. Hoy (por ayer) votaron en contra de la obra de remodelación del espigón y de ampliar el SAE”.

Y agregaron: “Parece increíble, pero lamentablemente los ediles del FR y Peronismo Juninense se convirtieron en una máquina de impedir. Inclusive Mazzutti y Leiva parecen haber perdido la identidad: se alinean ciegamente al FR y con el voto en contra del SAE hacen política con la necesidad básica de los chicos”, afirmó el concejal Marcelo García.

“Se oponen a cualquier cosa que planteamos para el progreso de Junín. Entendemos el juego político y que se vienen las elecciones, pero nos parece que ya es demasiado, que se están pasando de la raya. No lo podemos creer porque ellos son vecinos como nosotros y buscan nimiedades como excusas para poner palos en la rueda.”, afirmó Nora Mahuad.

En tanto, Melina Fiel afirmó: “Sabemos que siempre se niegan a casi todo. Pero con los chicos no deberían hacer política, menos ahora que el SAE Junín brinda un servicio con calidad certificada por nutricionistas, con la cantidad adecuada y un presupuesto acorde. Negarse a ampliar el cupo del SAE, donde Junín es un ejemplo a nivel provincial, que es alimento directo para casi 10 mil chicos de las escuelas y jardines, es muy bajo. Más sabiendo que el servicio en la anterior administración dejaba mucho que desear”.

“No es la primera vez que hacen esto. Recordemos que los legisladores del Frente Renovador de Junín votaron en contra el Relleno Sanitario, luego se opusieron al Transporte Público y ahora se niegan a ampliar el SAE. En todos estos casos intentaron inventar hechos que no existen. Es increíble”, cerró Manuel Llovet.

Berestein: “No vamos a ser cómplices”

“Hay varias razones por las cuales no podemos acompañar este expediente, pero la más importante es porque es el ejemplo más claro de la corrupción y la administración fraudulenta del municipio de Junín. Este expediente pretende adjudicar por más de 2 millones de pesos la compra de pan, a una persona que es empleada municipal, según el decreto 6213 de 2018, contratada por el propio intendente Pablo Petrecca, y tiene un fuerte vínculo religioso a través de la iglesia de la familia del intendente, lo que significa un incumplimiento al artículo 156 de la ley orgánica de las municipalidades. Nos han querido decir que, por nosotros, le van a quitar el alimento a los estudiantes de Junín, déjenme decirles que debería darles vergüenza, hacer negocios con el alimento de las escuelas y utilizar la fe con fines espurios. No vamos a ser cómplices de este fraude y todos aquellos que voten este expediente van a tener cargos en el Tribunal de Cuentas; este es el mecanismo con el cual se utilizan los fondos públicos en Junín. Exhorto obviamente al intendente a que cese con esta actividad, y entendemos seguramente cuál es la razón por la cual hace dos años que estamos pidiendo que nos den la clave del RAFAM y no nos la dan, para controlar las cuentas públicas, el intendente está dispuesto a pagar las multas que le impone el tribunal, que le manifiesta que nos tiene que dar las claves para poder controlar y aún no lo hemos logrado”.

Y agregó: “Vamos a hacer una denuncia al Tribunal de Cuentas, porque es una vergüenza lo que está pasando en el municipio de Junín y cómo se manipulan los fondos públicos para hacer negocios, y es por eso también que no estamos dispuestos a aprobar ningún pedido de préstamos sin que antes nos muestren en qué lo van a gastar, porque es así como maneja el intendente y sus funcionarios los fondos de los juninenses”.

La obra del espigón

La sesión comenzó a las 12, en el Salón Rojo del Palacio Municipal, y se aprobó un pedido de ayuda financiera para afrontar las obras del espigón en la Laguna.

Consultado por Democracia, el concejal por Unidad Ciudadana José Bruzzone indicó: “Básicamente son 15 millones que serían para arreglar el espigón. Es un préstamo a través del Banco Provincia y entre las características que tiene es que se pagan los intereses al 12% anual máximo durante cuatro años pero todo el capital vence dentro de cuatro años. Y el municipio se obliga a contraprestar con otro 25% para hacer la obra completa que sería unos 20 millones de pesos”.

“No cierra la forma de repago, que recae enteramente sobre el gobierno que viene, no cierra que no mostraron nunca un proyecto. Es solo el anuncio de la obra, no vimos las características técnicas y no cierra tampoco por las prioridades, ni en infraestructura ni en necesidades sociales que tiene hoy Junín”, cuestionó Bruzzone.

Por su parte, el concejal Maximiliano Berestein del Frente Renovador remarcó: “Pedimos que nos muestren cuál es el proyecto que hay de refacción del espigón, las tareas que se van a realizar para luego evaluar la toma de un crédito. Es un compromiso que tiene que asumir, de cuatro años, y en esta crisis económica, con falta de recursos y empleo”, cuestionó el edil.

“Lo pedimos a la Comisión, que convoquen al secretario de Obras Públicas o nos envíen el proyecto para evaluarlo y se negaron completamente. Una lógica permanente del oficialismo, por lo general no quieren mostrar los números, los proyectos, como entienden que tienen los votos en el Concejo Deliberante”, destacó.

Consultado el concejal de Cambiemos Javier Prandi destacó que se trata de “la preparatoria a un pedido de crédito, luego se aprueba y pasa a la Provincia, y ésta dice si lo acuerda o no”.

Prandi además destacó que “es una obra que planea el Ejecutivo. Tiene la potestad el Ejecutivo de hacerlo. Y lo que plantea, si pasa al Concejo es la preparatoria para la obra. Son fondos que tiene la Provincia para este tipo de obras”.

Respecto del proyecto, Prandi explicó que “está en Obras Públicas, seguramente se va a presentar cuando tengamos la preparatoria y tengamos el crédito”.

Despachos de comisión

Por Unanimidad:

-Aprobación contrato de comodato de uso de instalaciones Complejo Deportivo Municipal.

-Declarando de interés municipal los 50 años de vida institucional de la La E.E.S. Nº 2 “Dr. Carlos Saavedra Lamas”, de la localidad de Morse.-

-Ordenanza ref/ colocación el día 25 de mayo del corriente, una placa en reconocimiento a la COART por su contribución para erigir el Teatro La Ranchería.-

-Centro Juvenil Agrario “Comandante Escribano” solicita eximición de Pago de Tasa de Red Vial.-

-Solicitando al D.E. se tomen medidas para el esclarecimiento del atentado al monumento de Eva Perón en la Plaza Evita de nuestra ciudad.-

-Solicitando al D.E. informe s/ fondos obtenidos por recaudación de la Tasa Complementaria de Seguridad.-

-Solicitando al D.E. y a la Secretaría de Seguridad intervención en el Bº Ricardo Rojas a fin de que cesen los robos reiterados.-

-Solicitando al D.E. informe sobre el estado y mantenimiento de móviles policiales de Junín.-

-Solicitando al D.E. la instalación de cámaras de video vigilancia en la intersección de calle Aconcagua y Cabo Corrientes.-

-Solicitando al D.E. ampliar medidas de seguridad en el Barrio Las Morochas.-

-Solicitando información sobre Destacamento Policial Villa del Parque.-

Por mayoría y minoría:

-Programa Provincial de Desarrollo – Ayuda financiera para obra en el P.N.L.G.-

-Provisión de víveres secos, pan, frutas y verduras, lácteos, frescos, pastas y carnes para DMC y Comedor SAE- ZONA 1.-

-Provisión de víveres secos, pan, frutas y verduras, lácteos, frescos, pastas y carnes para DMC y Comedor SAE- ZONA 2.

-Provisión de víveres secos, pan, frutas y verduras, lácteos, frescos, pastas y carnes para DMC y Comedor SAE- ZONA 3.-