El Concejo tratará un pedido de préstamo para las obras del espigón de la Laguna

Hoy, a las 12, en el Salón Rojo del Palacio Municipal se llevará a cabo una nueva sesión del Concejo Deliberante en la que se tratará, ente otras cuestiones la aprobación de un pedido de ayuda financiera para afrontar las obras del espigón en la Laguna.

Consultado por Democracia, el concejal por Unidad Ciudadana, José Bruzzone indicó: “Básicamente son 15 millones que serían para arreglar el espigón. Es un préstamo a través del Banco Provincia y entre las características que tiene es que se pagan los intereses al 12% anual máximo durante cuatro años pero todo el capital vence dentro de cuatro años. Y el municipio se obliga a contraprestar con otro 25% para hacer la obra completa que sería unos 20 millones de pesos”.

“No cierra la forma de repago, que recae enteramente sobre el gobierno que viene, no cierra que no mostraron nunca un proyecto. Es solo el anuncio de la obra, no vimos las características técnicas y no cierra tampoco por las prioridades, ni en infraestructura ni en necesidades sociales que tiene hoy Junín”, cuestionó el concejal Bruzzone.

Por su parte, el concejal Maximiliano Berestein del Frente Renovador remarcó: “Pedimos que nos muestren cuál es el proyecto que hay de refacción del espigón, las tareas que se van a realizar para luego evaluar la toma de un crédito. Es un compromiso que tiene que asumir, de cuatro años, y en esta crisis económica, con falta de recursos y empleo”, cuestionó el edil.

“Lo pedimos a la Comisión, que convoquen al secretario de Obras Públicas o nos envíen el proyecto para evaluarlo y se negaron completamente. Una lógica permanente del oficialismo, por lo general no quieren mostrar los números, los proyectos, como entienden que tienen los votos en el Concejo Deliberante”, destacó.

“Si bien el Ejecutivo seguramente va a aprobar el proyecto, es importante saber que ningún concejal tiene idea de qué se trata, de cuanto se va a invertir, ni los plazos de obra o si vale la pena esa inversión”.

Asimismo, Berestein destacó que se discutirán cuestiones del Servicio Alimentario “por falta de transparencia. Se incumplieron procedimientos administrativos sin autorización del Concejo”.

Consultado el concejal por el Frente Cambiemos, Javier Prandi, destacó que se trata de “la preparatoria a un pedido de crédito, luego se aprueba y pasa a la Provincia, y ésta dice si lo acuerda o no”.

Prandi además destacó que “es una obra que planea el Ejecutivo. Tiene la potestad el Ejecutivo de hacerlo. Y lo que plantea y si pasa al Concejo es la preparatoria para la obra. Son fondos que tiene la Provincia para este tipo de obras”.

Respecto del proyecto, Prandi explicó que “está en Obras Públicas, seguramente se va a presentar cuando tengamos la preparatoria y tengamos el crédito”.

Despachos de comisión

Por Unanimidad:

-Aprobación contrato de comodato de uso de instalaciones Complejo Deportivo Municipal.

-Declarando de interés municipal los 50 años de vida institucional de la La E.E.S. Nº 2 “Dr. Carlos Saavedra Lamas”, de la localidad de Morse.-

-Ordenanza ref/ colocación el día 25 de mayo del corriente, una placa en reconocimiento a la COART por su contribución para erigir el Teatro La Ranchería.-

-Centro Juvenil Agrario “Comandante Escribano” solicita eximición de Pago de Tasa de Red Vial.-

-Solicitando al D.E. se tomen medidas para el esclarecimiento del atentado al monumento de Eva Perón en la Plaza Evita de nuestra ciudad.-

-Solicitando al D.E. informe s/ fondos obtenidos por recaudación de la Tasa Complementaria de Seguridad.-

-Solicitando al D.E. y a la Secretaría de Seguridad intervención en el Bº Ricardo Rojas a fin de que cesen los robos reiterados.-

-Solicitando al D.E. informe sobre el estado y mantenimiento de móviles policiales de Junín.-

-Solicitando al D.E. la instalación de cámaras de video vigilancia en la intersección de calle Aconcagua y Cabo Corrientes.-

-Solicitando al D.E. ampliar medidas de seguridad en el Barrio Las Morochas.-

-Solicitando información sobre Destacamento Policial Villa del Parque.-



Por mayoría y minoría:

-Programa Provincial de Desarrollo – Ayuda financiera para obra en el P.N.L.G.-

-Provisión de víveres secos, pan, frutas y verduras, lácteos, frescos, pastas y carnes para DMC y Comedor SAE- ZONA 1.-

-Provisión de víveres secos, pan, frutas y verduras, lácteos, frescos, pastas y carnes para DMC y Comedor SAE- ZONA 2.-

-Provisión de víveres secos, pan, frutas y verduras, lácteos, frescos, pastas y carnes para DMC y Comedor SAE- ZONA 3.-