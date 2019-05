Luis Chami: “Al delincuente lo quiero preso”

¿Cómo analiza la situación del delito, un tema sensible, que puede complicar una gestión?

-En lo que más le preocupa a la gente, que son los delitos contra la propiedad y contra la integridad física, hemos trabajado muchísimo, estamos bien, y en comparación con la región, en baja. Ahora a la estadística le han sumado delitos contra la administración pública, violencia de género, juego clandestino, y eso hace que el número en la región aumente, pero en nuestro distrito estamos bien, es un trabajo diario. Hoy tenemos una ciudad tranquila en comparación con lo que hemos recibido.

-¿Y por qué las estadísticas regionales marcan un aumento?

-Hay ciudades de la región que, con menos población que Junín, tienen mayor cantidad de delitos. Nosotros agarramos la gestión con 47 robos calificados (con uso de armas) mensuales, hoy hemos llegado a tener 2, 3, máximo siete, ya al tercero nos enciende la luz de alarma, porque no lo queremos, empezamos a trabajar y todos los días estamos modificando algo en la prevención para erradicar el uso de armas; no nos olvidemos que veníamos de doce años de meonismo, una ciudad prendida fuego, con más de setenta muertes. Hoy lo que tenemos es una policía trabajando en la calle, les devolvimos la confianza y les damos los recursos para que puedan trabajar. Los que critican son los que no hicieron nada por la vida del vecino.

-Esta semana recibió críticas del Frente Renovador por las cifras de la inseguridad.

-Usted lo dijo al principio, la inseguridad puede complicar una gestión, y los que hacen política lo saben, pero lo triste es que quienes critican son los que dejaron la ciudad saqueada, con centenares de muertos, y proyectan su propio error en Pablo Petrecca, cuando el meonismo fue la incapacidad. Hoy no tenemos homicidios en ocasión de robo, hemos trabajado mucho para eso.

-Otro problema es la falta de imputados.

-La Justicia para imputar tiene que tener pruebas, por eso necesitamos la colaboración del vecino, para ir subiendo los niveles de imputación y sentencia, que dependen mucho del compromiso de la ciudadanía, declaraciones de testigos. Tenemos más de un kilo y medio de droga secuestrada por día desde el inicio de la gestión, eso demuestra un trabajo.

-¿En Junín hay corrupción policial?

-Junín no es ajena a eso, por eso nos hemos encargado de poner jefes de nuestra ciudad y desde ahí bajar la línea de que el que quiere andar mal, se va, o se traslada, si no se puede comprobar que tiene un delito, si tiene un delito se lo saca de la fuerza. Hemos sacado policías, es un 1 o un 2 por ciento, el resto está trabajando en la calle y tiene un compromiso. Tuvimos que recrear todo, el centro de monitoreo no servía, la policía estaba regalada, ahora el centro de monitoreo es impecable, con tecnología de avanzada y con recursos humanos acordes.

-¿Le preocupa la presencia de las cárceles?

-Hoy tenemos en Junín no menos de 15 o 20 presos que tienen salidas transitorias y vuelven al penal a la noche, por eso desde la secretaría de Seguridad queremos saber quiénes son, dónde paran, dónde trabajan, yo tengo que defender al vecino para que no le roben, no al delincuente, el delincuente que ponga un abogado defensor y se defienda, esa es la pelea con el servicio penitenciario. Hace poco detuvimos al hombre que había matado en 2007 a una mujer para robarle, salió y le robó a dos abuelos, y no los mató porque les perdonó la vida, y va a seguir robando. Por eso, por la reincidencia, las salidas son un tema. El sistema está vaciado, faltan controles y seguimiento. Uno de los ladrones de la banda del Guasón, que se tiroteó con los policías, estaba con salidas transitorias. Quizás me van a criticar, pero yo al delincuente lo quiero preso.

-¿Qué opina de las pistolas Taser? ¿Quiere que se implementen en la Provincia?

-La tecnología, como las cámaras, bien usada es buena, y seguramente en el uso cotidiano que se le va a dar habrá cosas que mejorar, pero es bueno. Todo lo que sea innovación y dotar de recursos al policía en la calle, yo lo apoyo.