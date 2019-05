Gregorio González: Piden que se coloquen moderadores de velocidad

Delimitado por la Ruta 7 y las avenidas Circunvalación, Padre Respuela y Benito de Miguel, el barrio Gregorio González es uno de los sectores de mayor desarrollo en la ciudad en los últimos años.

En ese proceso se fueron extendiendo los servicios y llegando a cubrir prácticamente todos los sectores.

No obstante, aún hay demandas pendientes. La principal pasa por la necesidad de tomar medidas que mejoren el tránsito. Pero también hay pedidos de extensión de la red de gas natural, optimización del alumbrado público y algunos temas vinculados con la seguridad.

Infraestructura

Gregorio González está totalmente cubierto con los servicios de agua corriente y cloacas, mientras que solo resta conectarse a la red de gas natural un pequeño porcentaje. “No hemos tenido noticias. En alguna oportunidad nos llamaron y dijeron que estaban en tratativas, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna resolución sobre estas dos o tres cuadras con pocas casas que faltan, para darle a la gente la comodidad que se merece”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Walker Quintanal.

Aquí está todo dispuesto, la red pasa por las esquinas en esas cuadras donde no está la prestación y solamente faltaría hacer la extensión para tomar del caño troncal.

El otro tema sobre el que los vecinos ponen el acento es el del alumbrado público. Quintanal comenta que “han colocado las columnas nuevas con las farolas, pero todavía no están conectadas”. Es por ello que en ciertas zonas siguen estando iluminados por colgantes. “Instalaron farolas en Firpo, desde Avellaneda hasta Circunvalación, y también cerca de la colectora, pero todavía no hemos recibido notificación de la fecha que se va a poner en marcha el servicio”, agrega el dirigente barrial.

Tránsito

El tránsito es uno de los puntos que los lugareños consideran que más debería ser tenido en cuenta. Sobre todo, porque el barrio se encuentra delimitado por avenidas muy concurridas.

“Seguimos esperando un par de reductores de velocidad –relata Quintanal– porque para esquivar los semáforos de Benito de Miguel, vienen mucho por las calles interiores, y también utilizan las perpendiculares para bajar para el lado del Complejo Municipal”.

De acuerdo al análisis de los fomentistas, se necesitarían moderadores en la esquina del Jardín N°920, Firpo y Avellaneda, también en Firpo antes de llegar a la colectora, y en la calle Roque Vázquez, sobre el Colegio Padre Respuela, “porque hay mucho movimiento en esa zona, principalmente con la entrada y salida de los chicos”.

Sobre este tema, Quintanal agrega: “El semáforo de Respuela y Mayor López ayuda un poco a organizar el tránsito a la salida de la rotonda, pero desde allí hasta Circunvalación no hay otro reductor y la gente debería tomar conciencia de que está el colegio y hay muchos comercios y movimiento de gente. Sería necesario levantar un poco el pie del acelerador”.

Seguridad

Por último, en referencia a la seguridad, el presidente de la sociedad de fomento explica que hubo en el último tiempo algún robo ocasional, “de esos que van golpeando las puertas a ver si encuentran alguna abierta”, pero no más que eso.

El movimiento nocturno es un tema que incide en la tranquilidad del lugar. Este es un barrio “rodeado” por boliches, ya que en verano funcionan los que están en Circunvalación y en invierno los de Benito de Miguel.

“Hablamos con el municipio por el sonido en el verano, porque cuando hay viento para este lado es imposible dormir, y lo mismo pasa en Villa del Parque cuando sopla para aquel sector. Nos dijeron que se estaba trabajando en un proyecto para llevarles a los dueños de los boliches”, comenta Quintanal, para luego concluir: “Y en Benito de Miguel hay dos confiterías clausuradas, pero siempre es bueno pedir que la gente se tranquilice un poco, porque por más fuerza policial que se ponga, si no tenemos conciencia entre todos, no se va a mejorar”.