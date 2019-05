El Frente Renovador cuestionó “la calidad” de las obras públicas

Concejales del Frente Renovador manifestaron en un comunicado distintos cuestionamientos sobre la “la calidad de las obras públicas que se ejecutan desde la Municipalidad de Junín”.

En la misma línea, plantearon dudas respecto de las cantidades de cuadras asfaltadas que se informaron.

El concejal Maximiliano Berestein indicó que "estuvimos recorriendo el barrio Villa del Carmen y nos encontramos graves problemas en alrededor de 5 cuadras. No es la primera vez que pasa con las obras del Municipio. Ya tenemos la mala experiencia de Pastor Bauman y Alvear, que se quebraron las placas de hormigón antes de que empiecen a circular los vehículos".

"También tenemos la mala experiencia de la circunvalación que está toda agrietada a lo largo de varios kilómetros y que tanto el municipio como la empresa ya tuvieron que hacer trabajos de arreglo y mantenimiento a menos de un año de hecho ese asfalto", agregó Berestein.

El concejal explicó que "en el caso del barrio Villa del Carmen ya se ven muchas ondulaciones en varias calles, lo que demuestra que tiene deficiencias de construcción y se comenzaron a generar baches. Ese asfalto Petrecca lo hizo para las elecciones del 2017 y ya está roto. Parece que las obras las hacen para que lleguen al día de la elección".

"En estos días, incluso, podemos ver cómo desde el Municipio comenzaron los anuncios de obras que tiene que ver con la campaña electoral. Pero lo que más llama la atención son las cantidades que plantean, por ejemplo, ¿dónde estarán las 300 cuadras de asfalto que dice Petrecca que ya hizo?", preguntó el concejal.

En este mismo sentido, Berestein recordó que "durante los últimos días de lluvias pudimos ver cómo en las redes sociales se compartieron videos de las aulas del complejo municipal y también del Beto Mesa, donde se llovía más adentro que afuera. La realidad demuestra que la calidad de las obras es pésima. No duran nada".

"También sabemos que hay problemas en el complejo Santa Paula con la calefacción y el pésimo mantenimiento del sistema de desagües ha generado que ahora se inunden lugares que antes no se inundaban", aseguró Berestein.