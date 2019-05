Torres aseguró que este año habrá un crecimiento importante para Gas Junín

Tal como está estipulado por la normativa vigente, se llevó a cabo el encuentro entre los integrantes que conforman el directorio de la empresa local, a los fines de evaluar la actual gestión y el balance presupuestario, como así también para realizar una puesta en común sobre las importantes inversiones que se realizan para la optimización de los servicios brindados.

Luego de la reunión, el intendente Pablo Petrecca expresó: “Llevamos a cabo una reunión formal de acuerdo a lo establecido por ley para evaluar la gestión del directorio y aprobar los balances de la empresa. Hemos charlado con los demás accionistas e integrantes del directorio, haciendo un poco de historia para ver de dónde venimos y poder tomar dimensión sobre dónde estamos parados hoy en día. Hemos encontrado una empresa fundida y a punto de cerrarse debido a que tenía mayores deudas que activos, como consecuencia de una mala administración de los fondos”.

Según destacó Petrecca, “en ese momento, todos los que somos parte de la empresa entendimos que había que salvarla porque se trata de un establecimiento que da trabajo a muchos juninenses, como son los 70 que tienen empleo directo y los otros cientos de forma indirecta”.

“Hoy en día está equilibrada, aunque lógicamente arrastra algunas cuestiones por resolver. Lo importante es que el foco está puesto en brindar mejores servicios para la ciudad de Junín”.

El jefe comunal destacó el crecimiento que ha tenido la entidad en los últimos años y la relevancia social de la misma: “Es una empresa que brinda servicios esenciales como el caso del gas con el que hemos logrado que se hagan más de 2000 nuevas conexiones. Además, es muy importante también por el servicio de telecomunicaciones con Internet y la instalación de redes de fibra óptica, elementos sobre los que se están haciendo inversiones muy importantes para llegar a los lugares a donde una empresa comercial no llega porque no le es redituable”.

El Dr. Pablo Torres, presidente del directorio del Grupo Servicios Junín, manifestó: “Estamos contentos de poder mantener viva esta empresa que en su momento fue un orgullo para los juninenses”.

También afirmó: “Nos espera un 2019 con un crecimiento importante mediante diversas inversiones y tapando algunos pozos que hemos encontrado, pero siempre con el objetivo puesto en brindar servicios de excelencia”.

“Queremos que esta empresa que es de todos los juninenses siga por esta senda del crecimiento, mediante el trabajo constante de todas las partes y con el orden económico que presenta en la actualidad. Resulta muy valioso poder tender redes de fibra óptica en muchísimas zonas de la ciudad y lugares que no les interesan a aquellas empresas que solo buscan un fin de lucro”, destacó Torres y añadió que “es muy importante el crecimiento en conjunto con el Municipio en cuanto al servicio de monitoreo de sus dependencias, como también el trabajo junto a la Unnoba para pensar en una ciudad inteligente”.