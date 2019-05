Según Defensoría, el 49% de los Precios Esenciales no se encuentran en góndola

La Defensoría del Pueblo bonaerense advirtió que casi la mitad de los productos incluidos en el programa Precios Esenciales no se encuentra en las góndolas, a una semana de la implementación completa del anuncio realizado por el Gobierno nacional con el objetivo de combatir la inflación y generar alivio a las familias que más sufren los efectos de la crisis.

El organismo provincial señaló que tras un relevamiento realizado en 30 ciudades de la provincia de Buenos Aires detectó que el 49% de los artículos del programa "no se encontraron en las góndolas y, en el caso de los expuestos, se registró falta de stock y escasa visibilidad".

Según se indicó, el informe se elaboró en base al monitoreo de 42 establecimientos, en 30 ciudades, con el objetivo de "controlar el cumplimiento del programa tanto en lo relativo al precio, al stock, la reposición permanente de los artículos de la lista y a la identificación y visibilidad de las mercaderías".

El relevamiento analizó en primer lugar si en los supermercados estaban los 64 productos que forman parte del acuerdo. De ese modo "se relevaron 2.688 artículos y se observó que el 49% no están presentes y, de los que aparecen, se registró poco stock".

Sin la señalética oficial

En cuanto a la identificación, Defensoría indicó que 1801 artículos no estaban correctamente señalizados como Precios Esenciales, es decir que "el 67% no tenía la señalética diseñada por el Gobierno y que los empresarios se comprometieron a garantizar".

Por último, solo tres hipermercados difundieron el número que la Secretaría de Comercio dispuso para que los consumidores puedan denunciar irregularidades en el cumplimiento del programa.

El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, señaló que "deben tomarse todas las medidas para que Precios Cuidados se cumpla en su totalidad, tal como fue presentado. Si no hay controles para que se garanticen los productos a los valores anunciados, estamos ante una maniobra marketinera más que ante un plan para beneficiar a los consumidores, donde el gobierno parece defender más a los grandes empresarios que a la gente".

El relevamiento fue realizado en supermercados e hipermercados de Arrecifes, Junín, Tandil, Olavarría, Tres de Febrero, Miramar, Chivilcoy, Lincoln, Bragado, San Pedro, Necochea, Chacabuco, Almirante Brown, Bahía Blanca, Pigüé, Bolívar, Coronel Suárez, Balcarce, Mar del Plata, Ituzaingó, Zárate, Saladillo, San Nicolás, Pergamino, La Plata, Ensenada, Mercedes, Lomas de Zamora, Tigre y Berazategui.





Controles del municipio y la Provincia

En el marco de un trabajo articulado entre la Secretaría de Comercio bonaerense y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), se llevaron a cabo fiscalizaciones en dicho supermercado Changomás a los efectos de garantizar el cumplimiento de los programas Precios Cuidados y Precios Esenciales. Los controles continuarán en los próximos días en las otras cadenas que están incluidas en la iniciativa, La Anónima y Vea.

Al respecto, Fernando Scanavino, titular de la OMIC, manifestó: “Desde la Secretaría de Comercio de la Provincia de Buenos Aires y en coordinación con el Municipio de Junín nos hicimos presentes en Changomas para hacer los primeros relevamientos de los productos comprendidos en el programa ‘Precios Esenciales’, los cuales continuarán en los próximos días en cada uno de los supermercados participantes como Vea y La Anónima. Esta es la coordinación que se tiene que dar naturalmente entre distintas jurisdicciones para favorecer a los vecinos y que estos programas diseñados por el gobierno nacional sean una realidad en las góndolas”, añadió.

Seguidamente, el funcionario hizo una distinción entre Precios Cuidados y Precios Esenciales, al decir que el primero “es un programa que se extendió por 8 años en la República Argentina y que consta de 579 productos, los cuales se renuevan en el día de la fecha con una actualización de casi un 5% en algunos de ellos. Dentro de este total, existe un subprograma que se llama ‘Precios Esenciales’ que surgió por iniciativa del presidente de la Nación Mauricio Macri y que se basa en 64 productos de primera necesidad que sí o sí tienen que estar en los supermercados. Los mismos deben estar exhibidos en las góndolas y, en caso de no estarlo, deben ser sustituidos por uno de características similares”.



Luego, Scanavino detalló que “’Precios Cuidados’ comprende a una variedad de productos como yerba, artículos de limpieza, bebidas comunes, alcohólicas y lácteos. Por otra parte, en los ‘Esenciales’ podemos encontrar leche fresca o larga vida con un precio que está congelado por 180 días. Tuvimos el caso del aceite Cada Día que este supermercado no lo tenía y tuvo que sustituirlo por una marca suya al mismo precio”.

“Más allá de las fiscalizaciones que llevamos a cabo desde la gestión que encabeza el Intendente Petrecca, al momento de consumir todos debemos ser fiscalizadores y hacer valer los derechos que nos corresponden”, resaltó el titular de la OMIC y agregó que “desde el Gobierno de Junín hemos habilitado muchísimas vías de reclamo, entre las que se destacan la personal de lunes a viernes 8 a 14 hs. en nuestra oficina ubicada en Hipólito Yrigoyen 65 y el 147 que es un número de atención gratuita en el que tienen que notificar qué productos faltan y, obviamente, en qué supermercado”.

Asimismo, el abogado indicó que “recientemente incluimos la aplicación la OMIC Resuelve por la que desde un celular o computadora se puede cargar no solo la denuncia sino también la prueba con el ticket que demuestre que no se respeta el precio. También habilitamos un mail para aquellas personas a las que les resulte más fácil por esta vía y que es denunciadeprecios@junin.gob.ar”.

Además de las fiscalizaciones, se realizó el reparto de las Nuevas gráficas de Defensa del Consumidor. Consultado acerca de esta medida complementaria, Scanavino dijo que “en el contexto en el que estamos viviendo y en cumplimiento con estos precios, es fundamental que sepamos cuáles son los derechos que nos asisten como consumidores. Esta gráfica ya está disponible y es obligatoria para todos los comercios de la ciudad, no solamente para las grandes cadenas de supermercados. La omisión es pasible de multas económicas y a partir del 1 de junio se llevarán a cabo los controles para verificar que las mismas estén exhibidas como corresponde”.

“Las mismas las pueden retirar en la Cámara de Comercio, en la OMIC y si no, la pueden solicitar vía web adefensadelconsumidor@junin.gob.ar. Estos documentos son fundamentales porque están los derechos y las vías de reclamo”, concluyó.