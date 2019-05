Descubren una placa en el solar donde nació Evita

Ayer se realizó un acto homenaje en la casa ubicada en Lebensohn 70, donde la histórica líder popular Eva Perón pasó sus primeros meses de vida.

Participaron autoridades municipales, concejales, diputados y miembros del Consejo del Partido Justicialista de Junín.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Marcelo García, Concejal de Cambiemos, quien agradeció “la presencia de las autoridades municipales, al presidente del Consejo del Partido Justicialista, concejales y a todo el público que se hizo presente. Por supuesto también agradecer intendente Pablo Petrecca por la apertura que ha tenido en el reconocimiento al cumplirse los 100 años del nacimiento de Evita”.





“Más allá de la discusión sobre si nació en Los Toldos o en Junín, algo que quedará para el revisionismo, esto es solo una parte del reconocimiento del pueblo juninense para su figura”, expresó y, acto seguido, resaltó “el sentido de pertenencia para con nuestra ciudad, como así también todo lo que tuvo que luchar para abrirse un lugar en la historia. Por medio de sus convicciones y de la persecución tenaz de sus ideales pudo triunfar en un momento histórico muy difícil para la mujer”.

En representación del intendente Petrecca -quien no pudo acudir por cuestiones de agenda-, estuvo el Dr. Fernando Scanavino, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y afiliado al Partido Justicialista, quien expresó que “Evita fue aquella mujer que salió del pueblo y que nunca jamás se olvidó del mismo, ni siquiera de su lugar de nacimiento. Como parte de una autocrítica que debemos hacernos los peronistas, hay que decir que Evita ya no nos pertenece más, no es patrimonio de nadie; en un siglo de hombres ella pudo quedar en la historia como la mujer del continente”.

Homenaje en la Unnoba

También en la Unnoba se realizó un descubrimiento de placas en su homenaje, encabezado por el rector Guillermo Tamarit.

Del mismo, también participó el senador Gustavo Traverso, junto al bloque de concejales de Unidad Ciudadana.

El acto se realizó en la Escuela de Tecnología de la Unnoba, ubicada en calle Newbery 355, en el edificio que lleva el nombre de Eva Perón.

También participaron, la directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y ambientales Virginia Pasquinelli y los concejales del bloque de UC Victoria Muffarotto, Rodolfo Bertone, José Bruzzone y Olga Prieto.