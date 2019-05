Obras bajo el sistema PPP

En el marco del programa de Participación Público-Privada, el 6 de diciembre de 2018 comenzó la transformación en autopista del tramo Mercedes-Suipacha de la RN 5. Los trabajos son ejecutados por la empresa CCA-Green B y se desarrollan como parte del plan de obras del Corredor B.

El pasado 22 de febrero, en tanto, se puso en marcha la construcción del primer tramo de 9,5 km de la Autopista Cañuelas-Azul (RN 3), correspondiente a la variante de Cañuelas. Las obras forman parte del Corredor Sur y se encuentran a cargo de la empresa Ausur SA.

Asimismo, en marzo, comenzó la transformación en autopista de 2 km de la RN 3 entre la localidad de Las Flores y el empalme con la RP 30. Las obras forman parte del Corredor A y son ejecutadas por la empresa Cruz del Sur SA.

Todas forman parte de la primera etapa de proyectos PPP, que comprendió la licitación de seis corredores viales -A, B, C, E, F y Sur- a lo largo de más de 3.300 km de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

La inversión estimada supera los U$S 8.000 millones, de los cuales U$S 6.000 se desembolsarán durante los primeros cuatro años.

Corredor Vial C

El Corredor Vial C contempla la transformación de ruta segura entre Junín y San Luis (423 km) y de Luján de Cuyo a Potrerillos; Villegas y Rufino (Ruta 33); construcción de una autopista en la travesía urbana de nuestra ciudad; variantes en Desaguadero y La Picasa. En total serán intervenidos más de 700 km.