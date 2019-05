Construirán un nuevo espigón en la Laguna

El intendente de Junín, Pablo Petrecca anunció que, tras gestiones con el gobierno de la Provincia, se consiguió un crédito para que la Ciudad vuelva a recuperar el espigón del Parque Natural Laguna de Gómez, un emblema sobre el agua.

El Jefe de Gobierno municipal estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse y los legisladores Juan Fiorini y Laura Ricchini.

Sobre esta novedad, el Intendente recordó que "apenas comenzábamos con nuestra gestión, uno de los primeros informes que me llegó a mi mesa de trabajo tenía que ver la necesidad de cerrar el espigón porque estaba en malas condiciones y con riesgo de derrumbe. No nos gustaba para nada tener que tomar esa medida, por lo que solicité otro informe al laboratorio de la Unnoba y su resultado fue contundente".

Y dijo que "gracias al Gobierno de María Eugenia Vidal tenemos la posibilidad de obtener un préstamo para poder realizar la obra que nos permita recuperar el espigón tan querido por todos nosotros".

Sobre los aspectos técnicos, Balestrasse dijo que "el proyecto más viable, racional y económicamente posible es trabajar y avanzar por encima del espigón existente. Es decir, que no se va a demoler porque será utilizado como medio para construir una nueva estructura. Lo primero que se realizará es el apuntalamiento correspondiente, luego se construirá un sistema de pilotes, a mucha profundidad a ambos lados del espigón. Allí se apoyarán unas vigas y por encima de eso, las losas que conformarán los 150 metros que tiene de recorrido el espigón".

"Una vez terminado todo, se completará con nuevas luminarias, bancos, barandas y una puesta en valor de la estructura que está al fin del recorrido", explicó.