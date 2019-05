Llega la obra “Lombrices” al Teatro de la Ranchería

El 8 de mayo a las 21:30 en el marco de los “Miércoles de teatro” en Teatro de la Ranchería llega “Lombrices”, comedia apta para todo público, escrita por Pablo Albarello, bajo la dirección de Javier Mattioli.

Esta versión ha sido seleccionada para participar en el Festival Provincia de Teatro en Santa Fe con las actuaciones de Ricardo Brecher y Patricio Martínez, los mismos que el año anterior se han presentado con la obra “Pugliese & Darienzo”.

Sinopsis: Las lombrices no tienen ojos, las lombrices no tienen voz, las lombrices no tienen manos, las lombrices se revuelcan resignadas en sus grises agujeros mendigando una salida del mundo subterráneo. Martirio y Consuelo son dos ancianas recluidas en un edificio de departamentos, habitan un mundo paralelo saturado de delirios y nostalgias. Entre contactos con el más allá y la confesión de un amor prohibido, viven entregadas a un juego macabro: asesinarse adoptando los argumentos de famosas películas de Hollywood.

Pueden realizarse las reservas telefónicamente al 2364-593987. Entrada general $100.