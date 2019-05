Por iniciativa de Unidad Ciudadana, se declaró a Eva Perón ciudadana ilustre

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, se declaró Ciudadana Ilustre de Junín a María Eva Duarte de Perón. La iniciativa de Unidad Ciudadana, fue aprobada por unanimidad por el cuerpo legislativo.

La propuesta se basaba en lo ligado de la historia de Evita y Junín, ya que vivió buena parte de su vida en nuestra ciudad. Desde el bloque autor del proyecto manifestaron su satisfacción al aprobarse la distinción y remarcaron “era un debido homenaje de nuestra ciudad a una figura tan emblemática y que tanto luchó por los más humildes”.

Justamente quien se pronunció al respecto fue la concejal Victoria Muffarotto, quien consideró que “Evita marcó un hito en la historia de las mujeres al instaurar el voto femenino, además de lo que significó para el pueblo trabajador en conquistas de derechos”.

Muestra fotográfica

Por otra parte desde Unidad Ciudadana anunciaron que se encuentran por inaugurar una muestra fotográfica llamada, “Evita 100 años”. La misma consta de fotos históricas de María Eva Duarte de Perón, como así también objetos y detalles personales. La exposición será en la casa partidaria del espacio, ubicada en 25 de mayo 185 y se espera que quede inaugurada en los próximos días.

La exposición se da en conmemoración de una fecha muy especial, ya que el próximo martes 7 de mayo se cumplirá el 100° aniversario del natalicio de Eva Duarte.

La entrada será libre y gratuita para quienes deseen acercarse a conocer más de cerca un pedazo de la historia de Evita. Según anunciaron desde el espacio, la muestra permanecerá en exposición durante algunas semanas.

Créditos UVA

El bloque de concejales de Unidad Ciudadana había presentado un Proyecto de Resolución para adherir a un proyecto presentado en el senado bonaerense para poner un tope a los aumentos de los créditos UVA. La misma fue aprobada por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante en la sesión del jueves 2 de mayo, inclusive por el bloque oficialista.

La Resolución aprobada pretende respaldar la propuesta de Unidad Ciudadana- FpV en el recinto bonaerense y que se le dé prioridad. Desde Unidad Ciudadana, exigen agilizar el tratamiento del Proyecto de Ley en el senado bonaerense, ya que desde Cambiemos se niegan a tratarlo.

Por tal motivo están reclamando el “urgente tratamiento del Proyecto que busca que los aumentos en las cuotas de los créditos UVA estén atados a la movilidad salarial y no a la inflación.

El Proyecto originario propone un tope al valor de la cuota por Ley y que éste no supere el treinta por ciento del ingreso familiar. En este sentido desde UC, consideran que “la Resolución de la Gobernadora Vidal con el BAPRO, es una medida pasajera que es solo por unos meses y no resuelve el problema de fondo. Es únicamente para quienes tengan créditos UVA con el Banco Provincia, por eso la necesidad de sancionar una Ley, para darle tranquilidad a esas familias”.

Desde el bloque de concejales de Unidad Ciudadana celebraron que la iniciativa haya sido aprobada por unanimidad por todos los bloques, “es una necesidad imperiosa de miles de familias que demos respuesta al drama que viven”, afirmaron.