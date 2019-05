Los estudiantes son los que más tramitan la tarjeta SUBE en Junín

En el contexto del cronograma establecido desde el municipio de Junín, alumnos de diferentes establecimientos educativos de la ciudad se acercaron hasta el Palacio Municipal para obtener la respectiva credencial personalizada para utilizar el transporte público y expresaron su satisfacción por el regreso del servicio y la posibilidad de utilizarlo de manera gratuita. Cabe recordar que el segmento que se volcó mayormente a utilizar los colectivos está integrado por estudiantes de todos los niveles -en total fueron 1530 los estudiantes que hicieron el trámite (el 37,97% del total)-; seguido por los jubilados y pensionados (1416); y los discapacitados (379).

Una de las estudiantes que se hizo presente fue Bettina Figgini, quien cursa la carrera de Profesorado de Teatro en la Escuela. “Vine a sacar la SUBE porque es algo que voy a utilizar. Cuando me enteré del regreso de los colectivos me puse muy contenta y me emocioné mucho. En abril lo usé prácticamente todos los días y pude conocer los distintos recorridos que hay; estoy muy contenta por el servicio brindado”.

Junto a Figgini, estuvieron sus compañeras de estudio de la Escuela de Teatro, Trinidad Ríos y Candela Anaya, quienes realizan la carrera de danzas y expresión corporal. Ríos indicó: “Yo hice el trámite ni bien arrancó el registro y ahora las vine a acompañar a ellas. Utilicé el servicio todos los días durante abril y me queda justo en la dirección a donde voy a cursar, así que me parece genial”.



En tanto, Anaya dijo: “A mí me viene muy bien porque la escuela me queda un poco lejos. Está muy bueno que haya vuelto el servicio después de tanto tiempo porque hay mucha gente que de verdad lo necesitaba, ya que no cuentan con vehículos propios para movilizarse. También porque va a ayudar mucho con el tema de las motos”.

Milagros Pérez Librandi, estudiante de la Unnoba, fue otra de las jóvenes que concurrió hasta el edificio para realizar el trámite y tuvo la oportunidad de dialogar con el intendente Pablo Petrecca. Sobre esto, dijo que “fue muy cordial, nos preguntó de dónde éramos y qué estudiábamos”. Esto es muy beneficioso sobre todo para nosotros porque nos permite acceder a un montón de lugares que no podíamos hacerlo, ya que se nos complicaba por algún motivo u otro”.

Finalmente, Valeria Vera, quien cursa la carrera de maestra jardinera en el Instituto Superior del Profesorado, una vez obtenida la tarjeta expresó: “Gracias a Dios esto me salva porque tengo que ir hasta el instituto. Soy de O’Higgins y retomé los estudios acá en Junín, por lo que para mí es realmente útil contar con este servicio. Ya tuve la oportunidad de utilizarlo y me pareció genial, estoy muy contenta”.

Según datos del municipio, más de 5000 vecinos tramitaron ya sus tarjetas con beneficios y descuentos. Si bien desde este mes el transporte público de pasajeros funciona de manera paga, mediante la utilización de la SUBE, los vecinos que tengan beneficios para viajar, como estudiantes, jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales podrán seguir tramitando su tarjeta y activarla con el beneficio que le corresponda.



Comercios y dependencias para obtener la SUBE

Para adquirir la tarjeta y cargarle crédito, ya se han habilitado una importante cantidad de comercios, mientras que, para aquellos vecinos que son beneficiarios de bonificaciones y descuentos, seguirá abierta la posibilidad de acceder a dicha tarjeta en las tres Unidades de Gestión SUBE (UGS) que son: El Centro Integrador de Tecnología Empresarial (CITE) en Rivadavia 1470, el Palacio Municipal de Rivadavia 16 y el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en Av. Alvear y Alberti.

El horario de atención en cada uno de los puntos es de 8.15 a 14.45.

Cronograma

-Lunes: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y titulares del plan Jefes y Jefas de Hogar. Deben presentarse con DNI. y también jubilados.

-Martes: Trabajo Doméstico, Excombatientes de Malvinas y usuarios del plan Progresar, quienes también tienen que recurrir con el DNI y también estudiantes.

-Miércoles: Ingreso social por trabajo, Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES) y personas con Discapacidad, quienes, además del DNI, deben llevar el certificado de discapacidad vigente.

-Jueves: Jubilados, pensionados, pensiones no contributivas y jubilados/pensionados IPS. En este caso, los beneficiarios deben concurrir con el documento de identidad correspondiente y una copia del último recibo de sueldo.

-Viernes: Estudiantes de todos los niveles. Este grupo tendrá que hacer lo propio con su DNI y la nota de la institución académica que certifique que es alumno regular en 2019. Aquellos que concurran a la Unnoba, deberán realizar la inscripción por medio de la web de la institución académica.