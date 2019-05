Presentaron un nuevo servicio en la delegación de Anses de barrio Belgrano

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó el acto de inauguración de este punto de atención perteneciente al Registro Nacional de Personas (Renaper), situado en Rioja 539. Del evento también participaron el Director General de Prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Patricio Jaccoud, el titular de dicho organismo a nivel local, Walter Petrecca, y el de la dependencia ubicada en el barrio mencionado, José Ignacio Di Marco. Desde el inicio de la actual gestión municipal se han realizado 9.000 trámites.

En ese marco, el jefe comunal recordó que "ni bien iniciamos en la gestión, Junín tenía una gran deficiencia respecto del Registro Civil y por eso nos pusimos a trabajar para mejorar el servicio a los vecinos en lo que respecta a la obtención y/o renovación del DNI y también del pasaporte. Lo hicimos en primer lugar, trabajando para que los dos registros civiles tuvieran un mejor funcionamiento, de hecho, en los próximos meses estaremos inaugurando una nueva sede del registro N° 2 que funciona en Villa Belgrano".

Asimismo, indicó que “cuando Anses comenzó a instalar en sus oficinas los servicios de DNI y Pasaporte del Registro Nacional de las Personas, rápidamente nos pusimos en contacto con Patricio Jaccoud para que Junín pudiera contar con más bocas para estos trámites, porque entendíamos que era una necesidad. Paralelamente, hemos realizado operativos especiales que nos permiten decir que, desde el inicio de nuestra gestión, ya se han realizado 9.000 trámites y se ha puesto en funcionamiento un centro que permite tramitar el DNI para recién nacidos", detalló.

El trámite fue muy rápido y sencillo, la verdad es que me voy satisfecha porque lo pude hacer sin inconvenientes, expresó una vecina.

Petrecca también señaló que "con la intención de seguir ofreciendo a los vecinos un mejor servicio, hoy estamos presentando en estas oficinas de Anses de Villa Belgrano una boca más para que puedan realizar trámites relacionados al DNI y el Pasaporte. Estamos muy contentos porque entendemos que es algo necesario para los juninenses".

En tanto, José Ignacio Di Marco, a cargo de la dependencia donde se comenzó a prestar este servicio, explicó que "la operatoria para realizar los trámites consiste en ingresar primero a la página de Anses, www.anses.gob.ar, al sector turnos donde se debe ingresar el número de CUIL junto a un teléfono y allí, automáticamente, se le genera un turno para venir a Rioja 539, donde funciona esta dependencia".

"Allí, se informan también los requisitos y la documentación que se debe traer para trámites como DNI para recién nacidos, renovación que se hace entre los 5 y 8 años y a los 14, reemplazo por cambio de domicilio, robo, extravío y cambio de datos; también para obtención y renovación del pasaporte. Agradecemos a las autoridades de ANSES y al Intendente Pablo Petrecca por las gestiones para que podamos brindar estos servicios en esta dependencia", agregó.

El Director General de Prestaciones de Anses, Patricio Jaccoud, aseguró que "esta nueva prestación que comienza a funcionar hoy será para siempre, es decir, no será un servicio temporal. También hay que decir que, cuando el vecino venga a iniciar el trámite, se le dará una boleta que deberá abonar y cuando regrese con el recibo de pago allí podrá cumplimentar el trámite para luego recibir su nuevo DNI en su domicilio, a los 15 días aproximadamente".

"La idea es que, en los lugares donde se necesita o se requiere una mayor atención del Registro Nacional de las Personas, la misma se pueda brindar en las dependencias de Anses. Por esto, cualquier vecino que tenga domicilio en Junín podrá realizar aquí, cualquier trámite relacionado al DNI y el pasaporte", aseguró Jaccoud. Por su parte, Walter Petrecca indicó que "este servicio hoy se brinda solo en la dependencia de Anses de Villa Belgrano y muy pronto se brindará también en la dependencia del centro, porque la idea es que cada vecino que se acerque a ANSES pueda realizar distintos trámites, de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas".

Una de las vecinas de nuestra ciudad que se acercó hasta estas nuevas oficinas para realizar un cambio de domicilio en su DNI fue Mariana Lavalle, quien, una vez finalizado el trámite, expresó: "El trámite fue muy rápido y sencillo, la verdad es que me voy satisfecha porque lo pude hacer sin inconvenientes y en 15 días me llegará el nuevo DNI a mi domicilio".

Demanda de préstamos

Consultado sobre el funcionamiento y la demanda que están teniendo los nuevos préstamos lanzados por el organismo nacional, Jaccoud señaló que "en todas las dependencias de Anses hay un gran movimiento de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Sistema Único de Asignaciones Familiares y pensiones que tramitan sus créditos".

"Al día de hoy y a solo 10 días de haberlos lanzados, ya hemos otorgado un millón de créditos en todo el país, una cifra récord. Ante esta demanda quiero aclarar que hubo un retraso en el depósito en las cuentas, pero en el transcurso de esta semana y la otra, esto será normalizado y cada crédito será acreditado dentro de los cuatro días hábiles", concluyó.