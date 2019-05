Tras el paro, Macri se mostró con Vidal y Larreta y llamó a fortalecer la "cultura del trabajo"

El presidente Mauricio Macri conmemoró hoy el Día del Trabajador junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en Lanús, donde llamó a fortalecer la "cultura del trabajo", un día después del paro nacional de los gremios "duros".

Macri recorrió las instalaciones del Centro de Monitoreo del partido bonaerense de Lanús, donde saludó a un grupo de empleados que se desempeñan en el SAME, acompañado también por el intendente local de Cambiemos, Néstor Grindetti, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Luego del paro nacional que realizaron este martes los gremios "combativos" alejados de la cúpula de la CGT, el Presidente aseguró: "El trabajo nos hace sentir protagonistas y da la oportunidad de demostrar que somos capaces de hacer nuestro aporte para construir un futuro mejor para todos".

El mandatario nacional sostuvo que los que cumplen cotidianamente con sus tareas, colaboran "con el crecimiento" del país.

"Es el camino a seguir en una Argentina en la que dialogamos, construimos puentes y creemos en las relaciones de confianza de largo plazo, apostando a nosotros mismos, a nuestro trabajo y a las ganas que tenemos de progresar y de crecer como sociedad", enfatizó Macri, aunque no se refirió directamente a la medida de fuerza que este martes llevaron adelante los gremios del Frente Sindical y las CTA.

El jefe de Estado dialogó con empleados del SAME de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia, donde el servicio tiene presencia en un centenar de intendencias a partir de una iniciativa que puso en marcha la gobernadora Vidal hace tres años.

El Centro de Monitoreo de Lanús, en tanto, reúne a las áreas locales de Seguridad, Defensa Civil y SAME con el objetivo de optimizar el servicio de atención a la comunidad en materia de hechos delictivos y emergencias médicas.