Guerreras, de Eleonora Ghioldi: una muestra sobre desigualdad de género

El próximo 2 de mayo se inaugurará la muestra "Guerreras", la cual intenta visibilizar la desigualdad de género y la violencia sexual.

La presentación se hará en la Biblioteca Universitaria Silvina Ocampo , en Newbery 355, a partir de las 19.

Guerreras es un proyecto artístico, principalmente fotográfico, realizado por Eleonora Ghioldi durante los últimos seis años.

Contiene audios, testimonios y entrevistas a profesionales con el objeto de explorar la violencia de género en diferentes niveles.

Entre imágenes y testimonios se expone el acoso sexual callejero, feminicidios, experiencias tales como la esterilización forzada. Además incluye entrevistas a profesionales expertos en violencia de género.

Guerreras contempla temas como violencia sexual y su relación con la desigualdad de género, el patriarcado, sexismo, capitalismo y globalización.

Mientras las fotos y testimonios tienen una visión individual y subjetiva, las entrevistas a profesionales intentan brindar una reflexión acerca del problema, sus raíces y manifestaciones a nivel social.

Karina Bidaseca, doctora en Ciencias Sociales, escribió sobre GUERRERAS: “A vuelo rasante, sin aliento, la magnífica exposición artistica nómade de Eleonora Ghioldi nos interpela desde las vísceras del cuerpo colectivo tomado por asalto. Voces que esperan ser escuchadas; emociones que nos afectan; biografías que, aunque únicas, se intersectan a través de paisajes geográficos, culturales, son adoptadas como propias. Capturadas por el ojo de la fotógrafa, con la notable sensibilidad del arte de su atenta escucha y, a través de una ética del cuidado por la otra, el proyecto Guerreras nos convoca a romper el silencio, la desidia reinante, y el sufrimiento individual que nos somete al aislamiento del llanto, del lamento, de la culpa, de la condena social (...). Un linaje de mujeres que enfrentando las fauces del patriarcado, se vuelve más y más poderoso. Vamos a reunir los fragmentos pulverizados, y a abrazarnos aquí. Una vez más.”

Eleonora Ghioldi

Desde las metodologías de la investigación social, Ghioldi incorpora testimonios escritos, audios, videos, instalaciones y estadísticas; y desde el trabajo de campo al teórico, sus proyectos abordan las problemáticas entre lo privado y lo público, con una mirada de género.

Nació en Buenos Aires. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires, cursó sociología en la UBA hasta emigrar a USA donde estudió fotografía, en UCLA Extensión, Art Center College of Design at Night y Pasadena City College. Desde 2018 vive en Argentina.

Su obra se exhibió en USA en 777 Gallery; APA Traveling Award; Photo LA; Focus on Aids; Huckleberry Fund; John Cleary Gallery; AIPAD NY; Centro de Arte Contemporáneo y Ora et Labora; y en Argentina en el Centro Cultural Recoleta; Centro Cultural Rector Ricardo Rojas; Polo Integral de la Mujer; Museo Evita; Senado de la Nación, Usina del Arte y Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Como docente ha dictado clases y talleres en UCLA Extensión, Pasadena City College, Museo Evita, Universidad Nacional de San Martín y la Usina del Arte.