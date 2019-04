El edificio del Cine San Carlos seguirá siendo un bien con valor patrimonial

Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Junín se pronunciará mañana a favor de mantener como bien con valor patrimonial el histórico edificio del Cine San Carlos, situado en Arias 112, cuyos propietarios reclaman que sea quitado de ese listado que apunta a la protección de la identidad de los juninenses.

En diálogo con Democracia, el concejal de Cambiemos Marcelo García afirmó que el Ejecutivo aconsejó que el inmueble siguiese en la condición de bien protegido, por lo que, en línea con el resto de los bloques, se votará a favor de que continúe como bien patrimonial. “Nunca hubo convenios urbanísticos, mantenemos la posición de que se quede dentro del listado, pero recomendamos a la firma que siga el reclamo por la vía administrativa, con la autoridad competente”, señaló el edil.

José Bruzzone, de Unidad Ciudadana, afirmó que pese a que votarán en contra de que sea quitado del listado, “no clausura el reclamo” por parte de la empresa.

Maximiliano Berestein, del Frente Renovador, afirmó a Democracia: “Aconsejamos a la firma que realice convenios urbanísticos con el municipio para obtener beneficios de ser patrimonio histórico, hay un vacío, porque los propietarios nunca se acercaron al municipio para hacer los convenios, si bien se podría mantener una parte del monumento histórico, otra parte se podría destinar a alguna iniciativa comercial”.

“Como la firma exige que tomemos una decisión vamos a mantener la condición de monumento histórico”, agregó.

“Por otro lado está la desidia del municipio, le da todo igual, cuando en realidad el municipio podría acercarse a la firma y llegar a algún acuerdo para que Junín se beneficie, por un lado manteniendo la identidad histórica que tiene el cine, pero por otro que se haga algún desarrollo urbanístico dentro de ese lote que está abandonado, que está lleno de ratas y en el cual no se hace nada, no es ni una cosa ni la otra, no es ni un centro cultural ni se inicia un desarrollo económico que le de empleo y actividad a Junín”, cuestionó el edil meonista.

Despachos de comisión

