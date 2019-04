El largo camino hacia el reconocimiento y defensa de los derechos de los animales

Cada 29 de abril se celebra el día del animal en Argentina en conmemoración del abogado Ignacio Lucas Albarracín, un pionero en la defensa de los derechos de los animales en nuestro país.

Nacido en Córdoba, un 31 de julio de 1850, Albarracín dedicó su vida a esta tarea, remarcando que no debían ser castigados ni maltratados.

Se convirtió en secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su creación, en 1879 y además, sucedió a Domingo Faustino Sarmiento en su presidencia, durante 1885.

Desde ese lugar se convirtió en precursor de la lucha contra las riñas de gallos, la doma de potros, corridas de toros y tiro a la paloma.

Fue también uno de los impulsores de la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2.786) que se promulgó el 25 de julio de 1891. Esto se convirtió en la base legal que incorporó la Liga Internacional de los Derechos del Animal (1977) y la ONU.

Actividades para hoy

Desde la Dirección de Zoonosis del Gobierno de Junín se llevará a cabo un operativo de vacunación antirrábica y de desparasitación en la Plaza Veteranos de Malvinas de 16 a 18.

El evento será totalmente libre y gratuito para que todos los vecinos de nuestra ciudad puedan concurrir con sus mascotas.

La iniciativa se realizará a modo de celebración por el Día del Animal que tiene lugar en dicha fecha en nuestro país, con el propósito de cuidar la salud de nuestros perros, gatos y demás animales domésticos.

Protección

La ley 14346 de protección de los animales, sancionada en 1954 en nuestro país fue pionera en el impulso de los derechos de las mascotas, pero 65 años más tarde, parece que no es demasiado lo que se ha avanzado en una problemática que tiene distintas aristas y que requiere un compromiso social e institucional, pero también del Estado.

La directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados del Departamento de Junín, Dra. Fabiana Fraga, durante una entrevista realizada este año aseguró que “se puede ver hacia atrás que se ha avanzado mucho” pero también que aún se está “a mitad de camino”.

Asimismo, aseguró que “Junín no escapa a la realidad generalizada en la sociedad. Por suerte, si bien no se han alcanzado todas las instancias de concientización y legislación esperables “se puede mirar para atrás y ver positivamente que se ha avanzado mucho”.