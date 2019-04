El paro convocado por los sindicatos se suma al feriado por el Día del Trabajo

El paro de actividades motorizado por los gremios del Frente Sindical y las dos CTA para mañana se suma al feriado por el Día del Trabajador, el 1 de mayo, con lo cual se verá un comienzo de semana algo particular.

Aún así, más allá de la adhesión que confirmaron los sindicatos, no será la totalidad de los gremios los que se sumen a la protesta.

La convocatoria al paro nacional de actividades se da en el marco de los reclamos contra las políticas del Gobierno, que incluirá una marcha a Plaza de Mayo, mientras que el miércoles, los gremios del transporte realizarán un cese de actividades en rechazo al Impuesto a las Ganancias.

El paro y marcha del martes, que no cuenta con la adhesión de la CGT, fue convocado por los gremios de la central obrera (Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, los Bancarios de Sergio Palazzo y el Smata de Ricardo Pignanelli).

También cuenta con la adhesión de las tres CTA (la de Hugo Yasky, la de Pablo Micheli y la de Ricardo Peidró).

De esta forma, este martes se verán afectadas las clases en las escuelas y universidades públicas y privadas, hospitales públicos, atención bancaria, recolección de basura, mientras que el transporte se verá afectado debido a que no circularán los transportes de carga, subtes y aviones.

Sí habrá colectivos, porque la UTA permanece en la conducción de la CGT.





En Junín

Si bien la mayoría de las medidas se replicarán en la ciudad, en diálogo con Democracia, la secretaria de Suteba, Francina Sierra, explicó que “todos movilizan pero no todos paran”.

“Nosotros convocamos el martes en el marco de la Mesa de Unidad Sindical que compone la CGT de calle Mitre, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y sus sindicatos de base, entre ellos, Suteba, ATE, AJB, Uocra, Smata, Aceiteros, Molineros, Petroleros, Plásticos, Metalúrgicos, La Fraternidad, Unión Ferroviaria y UTSA. El paro está convocado desde las CTA y el Frente Sindical. En el caso de los docentes, estamos convocados desde la Ctera”, destacó.

Asimismo, movilizarán “en conjunto con organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la CTEP y MTE”, el martes a las 19, en la plaza 25 de Mayo.

La convocatoria, como se dio a conocer “se da en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Macri”, puntualizó Sierra.

Abel Bueno, secretario de la Asociación Bancaria aseguró que “el paro va a ser para todos los bancos y sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo tanto no habrá atención en ninguno, ni públicos, ni privados”.

El gremio se movilizará a la mañana, “en el horario de apertura”, indicó.

Asimismo, el 1º de mayo llevarán adelante junto a otros gremios una olla popular en la Plaza 25 de Mayo.

Por su parte, el secretario de ATSA, Héctor Azil indicó que “algunos gremios adhirieron a la convocatoria y otros no. Sanidad no adhiere pero de todos modos acompañamos”.

Asimismo, participarán de la olla popular del 1º de mayo.

María Inés Sequeira, de UDEB Junín explicó que “el 30 –por mañana- a través de la DAC, el gremio nacional de Docentes Argentinos Confederados, que nuclea a FEB, nos adherimos al paro. Cada UDEB, de cada distrito adhiere también”.

Pero advirtió que solo será el 30 y que no hay actividad programada para el 1 de mayo.

El Sindicato de Trabajadores Municipales y la Asociación Judicial Bonaerense también manifestaron su adhesión a la medida.

Servicios que se verán afectados

El paro de mañana afectará algunas actividades como el transporte de mercancías y recolección de basura.

Cabe destacar que Camioneros es uno de los sindicatos convocantes, por lo que no habrá recolección de basura, circulación de combustibles, caudales, correo, agua y gaseosas, entre otras. Los bancos públicos y privados no atenderán.

Asimismo, no habrá clases en muchas de las escuelas públicas del país porque Ctera apoya la medida de fuerza.

El gremio de los municipales también adhirió a la medida. El servicio de colectivos prestará servicio normal.

El 1 de mayo, si bien se trata de un día feriado, el gremio que no prestará servicio – que habitualmente sí lo hace – es el Transporte ya que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que lidera Juan Carlos Schmid convocó a un paro.