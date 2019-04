Junín perdió con Bahía y quedó sin chances

El seleccionado de la Asociación Juninense de Básquetbol perdió ayer ante Bahía Blanca por 68 a 62 en el provincial U15 que se desarrolla en la ciudad de La Plata y quedó sin chances de la lucha por el título. Hoy cierra su participación ante Zárate-Campana.



Resultados

Viernes

Junín 73 vs La Plata 58

Mar del Plata 54 vs Zárate-Campana 52

Bahía Blanca 70 vs Esteban Echeverría 29

Bahía Blanca 78 vs Mar del Plata 74

Junín 67 vs Esteban Echeverría 54

La Plata 62 vs Zárate-Campana 73



Anoche

Bahía Blanca 68 vs Junín 62

Zárate-Campana 93 vs Esteban Echeverría 49

La Plata 44 vs Mar del Plata 64

Hoy

10 Zárate-Campana vs Junín (Juventud)

10 Mar del Plata vs Esteban Echeverría (Unión Vecinal)

12 Bahía Blanca vs La Plata (Atenas)