La falta de lotes y el acampe divide a concejales oficialistas y opositores

El conflicto suscitado hace poco más de un mes tras el intento de usurpación de un lote fiscal en Marrull y Lugones, mantiene a los concejales de los distintos bloques divididos y la solución no parece nada cerca.

Desde hace más de 30 días, varias familias decidieron visibilizar el reclamo acampando en la Plaza 25 de Mayo, para exigir al municipio la entrega de lotes, con la posibilidad de pagar en cuotas.

Luego de la reunión que se realizó el pasado jueves con concejales, algunos vecinos remarcaron: “No nos dieron respuesta, no nos sirve lo que nos dijeron”. Según indicaron desde el municipio, habrá reuniones con el área de Desarrollo Social.

Democracia dialogó con los concejales Lautaro Mazzutti, de Peronismo Juninense; Juan Tolosa Rossini, de Cambiemos; Carolina Echeverría, del Frente Renovador y José Bruzzone, de Unidad Ciudadana, quienes se refirieron a la situación que viven muchas familias ante la falta de tierras.

Mazzutti: “No se puede mirar para otro lado”

Si bien en estos días se hizo evidente el problema con los vecinos que están reclamando en la plaza principal hace ya más de un mes, el déficit de viviendas y loteo es más importante”, reclamó Lautaro Mazzutti.

“Junín tiene una crisis habitacional muy profunda. En el municipio hay miles de pedidos y expedientes abiertos solicitando vivienda o lote. El gobierno de Pablo Petrecca no hizo una sola vivienda en ya casi tres años y medio de gestión. Es una equivocación personalizar el tema vivienda en los vecinos que están reclamando”, cuestionó el edil.

Específicamente sobre el acampe en la plaza, Mazzutti destacó: “Entendemos que si bien no todos los vecinos tienen la misma necesidad, no por eso tenemos que ser indiferentes o ignorar el conflicto. Más allá de que no estamos de acuerdo con estos métodos de protesta, como la usurpación o la toma de espacios públicos, presentamos un proyecto para que se cree una instancia de diálogo entre estos vecinos y el ejecutivo, que dio origen a la reunión que se hizo en el Concejo”.

El concejal de Peronismo Juninense remarcó: “Como dirigentes no podemos mirar para otro lado cuando hay nenes y nenas viviendo a la intemperie. Si hay voluntad y decisión política estamos seguros de que se puede llegar a la solución del conflicto. Es hora de planificar un verdadero plan de loteo y construcción de viviendas. En caso de que el intendente se decida a hacerlo, nosotros desde nuestro bloque nos comprometemos a apoyarlo”, concluyó.

Carolina Echeverría: “No se ve voluntad política de acercamiento”

La concejal por el Frente Renovador, Carolina Echeverría también se refirió a la situación y afirmó “falta voluntad política” para resolver la situación.

“Nadie avala un acampe, una toma de plaza ni de terrenos, en esta circunstancia”, advirtió la concejal del FR aunque destacó que “está claro que hay falta de viviendas, de terrenos”.

En reunión con la Secretaría de Bienestar Social, Echeverría explicó que se realizó un detalle “de que quedaban pocas familias que en sí necesitaban terrenos aludiendo a que varios vivían con sus familiares, varios tenían terrenos, que había una persona extranjera que hacía menos de un año que vivía aquí”.

Sumado a ello, según Echeverría “observamos que pocas familias conocían la propuesta que habían brindado desde Bienestar Social. Si bien la propuesta quizás no les quedó claro en un primer momento, nosotros propiciamos acercar a las partes porque es una gestión que tiene que realizar el Ejecutivo.

En ese sentido la edil del FR aseguró: “Vemos falta de gestión, de poder acercar posiciones porque si ellos aluden a que varias familias están viviendo con sus padres y si la municipalidad tiene el recurso humano por qué no se puede llegar a hacer una subdivisión, facilitarles materiales, o si esa propuesta se la acercaron. Tampoco vemos que desde el Ejecutivo se haya incorporado nuevas tierras al municipio. Ni por compras, ni expropiaciones. No hubo voluntad política de pensar en los que más lo necesitan”.

Por último reclamó que “es una política pública que uno tiene que tener en la mira para Junín, no se puede dejar de lado algo tan fundamental.

No se ve una voluntad política de acercamiento. Esperamos que se solucione lo antes posible. Es fundamental tener empatía y ponerse en lugar del otro, de estas familias juninenses”.

Tolosa Rosini: “Queríamos oír la voz de ellos”

El concejal por Cabiemos, Juan Tolosa Rossini aseguró que en la reunión: “La idea era escucharlos y tratar nosotros de ser un nexo más y un canal de intermediación, ya que la respuesta a sus pedidos no dependen del sector legislativo”.

Sobre el reclamo puntualizó que “ellos pretenden un terreno, cada uno tiene sus realidades particulares, pero pretenden una solución en general, con lo cual ello hace más complejo un pretenso acuerdo o encaminar soluciones”.

Más allá de eso, según el concejal: “Queríamos oír la voz de ellos, sin banderas políticas en el medio, sin agrupaciones que tengan intereses políticos partidarios que quisieran aprovecharse de la situación. Muchos de ellos son titulares de terrenos, otros tienen lugares en casas de familiares (pero no quieren vivir allí por complejidades internas)”.

La Secretaría de Desarrollo Social es la que “está a la cabeza del tema y será el equipo quien siga trabajando la cuestión. Lo que dijimos nosotros es que no compartimos el método de "toma de la plaza", ya que para obtener terreno es por orden cronológico y hay personas y familias con expedientes armados, con anterioridad a ellos y que no han tomado esa medida de fuerza”.

“Tenemos que respetar el derecho de todos, y trabajar de manera organizada y metodológica para encauzar las soluciones”, concluyó.

Asimismo Tolosa Rossini, remarcó: “También les recordamos que cuando iniciamos la gestión estaba quebrado el banco de tierras fiscales y que muchos expedientes, anteriores al 2015, habían desaparecido al momento en que nosotros llegamos a la gestión. Con lo cual se hizo, desde el inicio, muy complejo avanzar”.

Bruzzone: “Hay una emergencia habitacional en Junín”

José Bruzzone, concejal por Unidad Ciudadana, afirmó a este diario: “El tema de la falta de vivienda y de lotes es uno de los temas más alarmantes que tiene Junín. Además, es una de las variables que más reproduce las diferencias sociales, porque la tierra urbana ha adquirido un valor cada vez más alto, que hace que más capas de la población queden afuera de la posibilidad de comprar un terreno”.

Y amplió: “Otros municipios aprovecharon el Procrear de forma diferente porque tuvieron una administración de la tierra más previsora y lograron que no se traslade la especulación al valor de la tierra y permitieron que mucha más gente pudiese acceder al crédito para vivienda, accediendo a un lote razonable. Acá, como esa previsión no estuvo, fue un nuevo impulso hacia arriba para el valor de la tierra. Lo cierto es que existen diferentes formas de generar suelo urbano y plusvalía urbana, donde el municipio invierte solo en un primer momento, pero después recupera con creces la inversión inicial, eso es lo que no se hace en Junín y sí se hace en otros municipios como Trenque Lauquen, Pehuajó”.

“Con respecto a las familias que están acampando en la plaza considero que es la punta de un iceberg, es gente que recurrió a la acción directa, harta de esperar, pero que no agotan el problema y ni siquiera son la máxima prioridad que tendría que tener hoy Desarrollo Social a la hora de solucionar este problema. Estamos hablando de un municipio que tiene una carencia de 3 mil viviendas, que empezaría a solucionarse con la generación de lotes, para que la gente pueda construir, que es una inversión para toda la vida”, señaló. “En tanto no tenga la tierra, sigue dilapidando ese recurso en alquileres, hoteles, pensiones, o construyendo sobre terrenos que no son propios, con tenencias precarias, por las cuales muchas veces son desalojados “, añadió.

“La gestión de Petrecca, si bien recibió un problema importante, con una gran cantidad de pedidos de lotes, agrandó esa pila, no generaron lotes nuevos y permitieron que esa demanda se amplíe, creo que hay una emergencia habitacional en Junín”, dijo.

“Toda esta problemática se agravó en los últimos seis meses, con el salto inflacionario, porque ya no pudieron pagar el alquiler, hubo pérdida de empleo, con lo cual este modelo genera más sin techo”, advirtió.