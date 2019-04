Vecinos que reclaman tierras se reunieron con concejales

En el marco de los reclamos y el conflicto por el intento de usurpación del lote fiscal en Marrull y Lugones, desde hace 32 días varias familias se encuentran acampando en la Plaza 25 de Mayo, y días atrás se reunieron con concejales en la búsqueda de una salida al conflicto.

En diálogo con Democracia, varios vecinos se expresaron luego del encuentro y aseguraron que “no hubo solución”.

“Se peleaban entre ellos”, aseguró una de las vecinas quien también destacó que una asistente social irá a ver a cada familia.

Especialmente sobre las tierras que reclaman aseguraron que “hay concejales que dicen que hay terrenos fiscales pero que no se hicieron planes de vivienda”.

Otra vecina resaltó: “No nos dan el plan para pagar porque dicen que no vamos a poder pagarlo porque ya hicieron y no lo pagaron”.



“Dijeron que terrenos no hay, pero discutían entre ellos. No nos dieron respuesta, no nos sirve lo que nos dijeron”, resaltaron, a la vez que también destacaron que “querían un relevamiento. Esto a ellos les molesta y quieren que nos vayamos pero no nos vamos a ir”.

“Tenemos indignación, dolor y vergüenza del gobierno, nos tratan como animales, no se preocupan por nosotros. No estamos pidiendo regalos, todos cobran planes. Solo lotes pedimos”.

Cabe destacar que una de las propuestas del municipio fue otorgar un subsidio de 6 meses de alquiler pagando el 50%, como ya muchas familias lo vienen realizando. Asimismo, la ayuda en posibles mejoras habitacionales a quienes viven con algún familiar, hasta el inicio de un expediente.

Desde el municipio aseguran que es necesario que formalicen su petición para ingresar las solicitudes de lotes.

Mujer debió ser asistida

Luego de la reunión con concejales y de continuar los reclamos frente al municipio, una mujer se descompensó y debió ser asistida por Intermed y trasladada para control.