Con fiscalizaciones y gráficas, la OMIC controla la implementación de los programas de precios

El Gobierno de Junín por medio de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) trabaja ininterrumpidamente para articular los distintos programas de precios vigentes, como también en cuanto a la fiscalización para garantizar el efectivo cumplimiento de los mismos. “Apostamos al diálogo, pero también tenemos las herramientas para sancionar en caso de incumplimiento”, aseguró el Dr. Fernando Scanavino, titular del área.

Asimismo, ya están disponibles las nuevas gráficas de Defensa del Consumidor para que los comerciantes las retiren en el establecimiento de la OMIC ubicado en Hipólito Yrigoyen 65, de lunes a viernes de 8 a 13.

Las mismas poseen información relevante acerca de los derechos de los clientes y deberán estar debidamente expuestas en cada uno de los locales, ya que a partir de junio constituirán objeto de fiscalización.

Al respecto, el Dr. Fernando Scanavino, titular de la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, manifestó: “Hay una articulación muy importante entre los gobiernos nacional, provincial y municipal en lo que respecta a estos programas de precios que constituyen un alivio esencial para el bolsillo de todos los consumidores y, en este caso, de los vecinos de Junín. Aquí tenemos ‘Precios cuidados’ que establece un congelamiento de precios con una vigencia de 180 días, plazo en el que los supermercados firmantes Vea, La Anónima, Changomás y, en menor medida, Diarco, están obligados a sostener estos precios y sobre todo a tener el stock”.

“En total son 579 productos, de los cuales 62 son los que hacen al programa ‘Precios esenciales’. En el caso de que no estén exhibidos o no tengan stock, tienen la obligación de sustituirlos por uno de características similares”, añadió.

Seguidamente, señaló que estas iniciativas nacionales “se complementan con ‘Precios locales’ que fue anunciado por el intendente Petrecca en el mes de febrero y que se comenzó a implementar en abril. El mismo durará hasta fines de mayo, comprende a 22 supermercados de la ciudad y 15 productos básicos de la canasta de primera necesidad”.

Luego, el funcionario indicó que “son varias las alternativas que buscamos para enfrentar esta situación que se da en un contexto inflacionario” y, en este sentido, resaltó que “durante la gestión actual se ha llevado a cabo una profunda fiscalización por parte de la OMIC y, si bien sabemos que tenemos que reforzar los operativos, también apelamos a que los propios vecinos denuncien los faltantes primero ante el propio proveedor y, si no obtiene respuesta alguna, dirigiéndose a nuestra dirección”.

Otras de las medidas resaltadas por el Dr. Scanavino es la Ley de Lealtad Comercial (N° 22802), a la que nuestra ciudad se adhirió hace aproximadamente un año. Acerca de esta legislación, expresó que “es una herramienta más que permite evitar situaciones abusivas por parte de los proveedores, como así también posiciones dominantes y publicidad engañosa; todas prácticas que pueden perjudicar al mercado en cuanto a la competitividad”.

También manifestó que “la mayor actualización que se da con esta norma tiene que con las sanciones que, hasta el día de hoy, tienen un límite de hasta $200 millones”.

Con respecto al contenido de las gráficas detalló que “hemos actualizado la gráfica incluyendo no solamente los derechos de los consumidores, sino también lo que refiere al redondeo a favor de ellos, la devolución sin límite de horario en cuanto a mercadería, y también lo que es la Ley de Tarjetas de Crédito, donde se prohíben los cargos adicionales en caso de pagarse con esta tarjeta o con la de débito en una cuota”.