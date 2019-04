Belgrano: Solicitan más atención a sus reclamos

Los residentes del barrio Belgrano son conscientes de que, al tener los servicios básicos y las necesidades de infraestructura cubiertos, sus pedidos no son tan urgentes como los de otros sectores más postergados de la ciudad.

Sin embargo, hay asuntos pendientes de solución que deben ser atendidos. “Debemos hacer notar las falencias que tenemos para que la voz de los vecinos se escuche”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Ricardo Carballo.

Entre sus demandas principales, la limpieza y el mantenimiento general, así como el arreglo de algunas calles, aparecen como prioritarias. Y, por supuesto, sigue pendiente la disposición de un desagüe para que la Plaza Sarmiento no se inunde con las lluvias.

Limpieza y desagüe

Al momento de establecer su principal preocupación, Carballo es categórico: “La mugre que estamos viendo en el barrio. Tal vez sea por una cuestión de estacionalidad, por la caída de hojas, pero esto va a seguir por un tiempo más o menos largo”.

Las derivaciones de esta situación no pasan solamente por una cuestión estética, sino que los lugareños advierten que los días de lluvia las hojas que quedan en las calles y veredas son arrastradas hacia las bocas de tormenta, que se tapan, por lo que el agua se dirige hacia la plaza, donde se acumula.

Es por ello que solicitan un mejor servicio de recolección de montículos y ramas, “porque los vecinos aprovechan esta época para hacer ese trabajo dado que el municipio este año no ha hecho la poda correctiva de otros años”, afirma Carballo.

Vamos a insistir hasta que se haga un desagüe. Son 200 metros de caños para llevar el agua desde la plaza hasta el canal del ferrocarril. Ricardo Carballo. Pte. de la Sociedad de Fomento.

Asociado a este tema, está la deuda pendiente de hacer algún tipo de obra que permita escurrir el agua que, desde hace años, se anega en la Plaza Sarmiento cuando hay luvias más o menos considerables. “Vamos a seguir insistiendo hasta que se haga un desagüe”, asevera el presidente de la sociedad de fomento, para luego ampliar: “No sabemos si es por capricho, por desidia o por no pensar en los vecinos de un barrio, pero pasaron tres gestiones y no se le encontró la vuelta al asunto. Son 200 metros de caños para llevar el agua desde la plaza hasta el canal que pasa por el ferrocarril. Desconocemos por qué no es viable hacer eso que no parece tan oneroso”.

Infraestructura

En el barrio Belgrano cuentan con todos los servicios básicos: agua corriente, cloacas, gas natural, alumbrado público y asfalto. Pero aún quedan temas por resolver.

Los fomentistas advierten que “se está deteriorando cada vez más” el asfalto en ciertas zonas: “Si bien en algunos sectores de otros barrios se replantea el pavimento o se reemplaza, acá hay muchos lugares en donde los pozos se están haciendo más grandes, que se van tapando de manera precaria, pero cuando llueve el paso de los vehículos vuelve a presentar la problemática”. Libanesa e Italia, y Rioja e Italia son dos esquinas que presentan dificultades en este sentido.

En referencia al alumbrado público, Carballo alerta que “se enciende muy tarde, cuando ya esta entrada la noche”.

Según dice, aquí hay, en general, “luces amarillas y con poca intensidad”. Aunque destaca el trabajo que se hizo en la calle Sáenz Peña: “Se han reemplazado las luminarias por tecnología Led y parece que uno entra a un lugar diferente, ojalá que se pueda continuar, aunque sea en algunas calles, para tener una mejor visibilidad”.

Tránsito y seguridad

En relación al tránsito, Carballo reclama que hay lugares que son “dormideros de camiones”, algo que no está permitido y trae muchos inconvenientes.

Asimismo, destaca la llegada del transporte público, que está teniendo buena acogida por los lugareños. “Tenemos que adaptarnos a estos vehículos de gran porte, hace mucho tiempo que no estaban así que habrá que hacer lo posible para que funcione”, explica el dirigente fomentista.

Por último, sobre la seguridad, sentencia: “Estamos dentro de las generales de la ley. Los móviles circulan, se los ve bastante por acá”.