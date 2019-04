A pura emoción, el ex Colegio Industrial celebró sus 95 años de vida institucional

En el patio de la institución, directivos, alumnos, ex alumnos y representantes de la comunidad educativa participaron del acto de celebración por los 95 años de vida de la Escuela de Educación Técnica 1 “Antonio Bermejo”. La celebración sirvió también para reinaugurar un nuevo espacio que buscará potenciar la formación académica de alumnos y docentes.

La actual directora de la Escuela, Mónica Zerillo, expresó que “es un orgullo estar festejando los 95 años de vida de nuestro querido y glorioso Industrial, para mí, desde lo personal, es un honor ser directivo, ya que fueron muchos años de esfuerzo, trabajo y dedicación y de alguna manera este acto es para mí también una despedida ya que el 30 de abril me voy a jubilar”.

“La verdad es que estamos muy contentos por todos los logros y reconocimientos que siempre tuvo este colegio. Últimamente se han llevado a cabo proyectos increíbles, gracias al esfuerzo de todos, docentes, alumnos, padres y directivos. De hecho, el crecimiento sigue, porque hoy re inauguramos la casa, el ex internado, que ahora será utilizado con fines académicos por parte de los alumnos, en materia de desarrollo e innovación”, remarcó.

Referente provincial

Respecto del vínculo que existe hoy entre el “Antonio Bermejo” y la comunidad, Zerillo indicó que “es muy importante el trabajo de todos los días con toda la comunidad, con el Municipio. Los alumnos saben que esta escuela demanda un gran sacrificio, pero al llegar al séptimo año saben que ese esfuerzo vale la pena. Continuamente se concretan proyectos que involucran a la comunidad y eso nos permitió el reconocimiento que hoy tenemos, no sólo en Junín, sino también en todo el país, porque esta institución es referente en la provincia de Buenos Aires”.

“Quiero agradecer a toda la comunidad, especialmente al gobierno municipal por el apoyo permanente e incondicional”, concluyó Zerillo. Como se mencionó, del acto participaron representantes de la comunidad educativa, como el rector de la universidad, Guillermo Tamarit, los concejales Manuel Llovet y Melina Fiel, consejeros escolares e inspectores. En representación del Intendente Pablo Petrecca, asistió la Directora de Educación del Gobierno de Junín, Fabiana Sienra.

“Escuela modelo”

Precisamente, Fabiana Sienra sostuvo que “para el municipio es un honor acompañar en estos festejos al Colegio Industrial, porque es una escuela modelo, que realiza actividades muy importantes y reconocidas, por eso siempre acompañamos a esta y a todas las escuelas del Partido de Junín”.