Fernando Scanavino: “no son recetas antiinflacionarias pero sí alivios al bolsillo”

La puesta en marcha del programa Precios Esenciales con el que se congelará por 180 días el precio de 62 productos de primera necesidad se suma a los ya implementados precios cuidados y a los que recientemente lanzó el municipio, precios locales.

Se trata de medidas que buscan hacer frente a la inflación y según destacó el titular de la OMIC Fernando Scanavino, “alivianar el bolsillo” de los consumidores.

En diálogo con TeleJunín, el funcionario se refirió a los programas, a los comercios en los que se implementan, fiscalizaciones y derechos de los consumidores.

Los programas

El programa de Precios cuidados, a nivel nacional, cuenta con 579 productos.

Los precios esenciales lo conforman 62 productos “de primerísima necesidad que van a estar congelados por 180 días y disponibles en stock de los supermercados que adhieren”, indicó Scanavino.

Tanto los Precios Cuidados como los Esenciales se encuentran hoy en La Anónima, Vea, Changomás y Diarco, en este último, en productos más limitados que el resto, según el funcionario.

Si bien los supermercados de origen asiático no se encuentran incluidos, sí lo están dentro del programa de Precios Locales.

Cabe destacar que el programa de precios locales, según Scanavino: “Son 15 productos de primera necesidad, del que participan 22 supermercados locales, desde el 1 de abril hasta fin de mayo”.

Alivianar al consumidor

Scanavino aseguró que “son programas que no son recetas antiinflacionarias pero sí alivios al bolsillo del ciudadano que en tiempos de inflación es el más castigado”.

En ese sentido remarcó que “hay un estado nacional, provincial y municipal que reacciona frente a una crisis económica pero que tomamos esta iniciativa para no quedarnos en la opinología que es mucho más cómoda y que se practica a menudo a nivel nacional, provincial y municipal”.

Asimismo destacó una serie de controles que se llevan adelante con los programas.

“Hemos fiscalizado todos los supermercados que participan en Precios Cuidados, hemos infraccionado faltantes de stock”, explicó y aseguró que reforzarán la fiscalización con Inspección General. Las empresas a su vez tendrán tiempo de descargo para revertir la situación.

“El gobierno nacional va a disponer de 150 inspectores del Ministerio de Producción, entendemos que se van a coordinar nación, provincia y municipio y se suma la ley de lealtad comercial”, explicó Scanavino.

Vecinos atentos

Para ayudar en cierta forma a la fiscalización, el titular de la OMIC remarcó que el papel de los vecinos es esencial.

“Apelamos a los vecinos para que sean los primeros inspectores que sepan hacer valer sus derechos”, inficó, y en su defecto, siempre pueden acercarse a la oficina de la OMIC.

“Los consumidores deben estar informados y tienen poder de decir no”, remarcó.

También aclaró que “la información de los programas debe estar en el ingreso del local, las listas pegadas con los precios y los productos en góndola identificados con un cartón done diga: Precios Cuidados o Precios Locales y que coincida el precio del ingreso con el de la góndola y se respete en caja”.

Ante faltantes, se debe reclamar ante el proveedor en el momento, verbalmente o solicitar el libro de quejas y guardar una constancia.

Otra cuestión que destacó Scanavino sobre el pago en comercios: “Es obligación de los comerciantes para pago en efectivo, con débito o tarjetas de crédito en una cuota, de no cobrar adicional, comisión o interés porque no corresponde”.