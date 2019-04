"Cristina despierta optimismo", dijo el dirigente Bruno Screpis

El dirigente peronista y comerciante gastronómico de esta ciudad Bruno Screpis hizo un análisis de la situación social: "Realmente la situación es crítica, antes la gente venía a pedirme trabajo y hoy vienen a pedirme comida. Las tarifas están impagables, los alimentos no se pueden comprar, es un combo muy explosivo. Con mi hermano (Matías) tratamos de ayudar a comedores, clubes, algún centro de jubilados, pero desgraciadamente a veces no damos abasto. No vivimos de la política, ayudamos a la gente por convicción, porque así nos criaron. Hacemos política porque nos gusta y creemos en la necesidad de involucrarnos para cambiar la realidad".

Con respecto a la posible candidatura de Cristina, el joven dirigente peronista expresó: "Cristina despierta optimismo. No tengo dudas de que se va a presentar y vamos a hacer todo lo posible para que gane. Todos hablan de los votos de Cristina, pero yo creo que tiene algo mucho más importante que eso, tiene la capacidad de sacarnos de este caos económico y social en el que nos metió Macri y su banda".

En tanto que, a nivel provincial, Screpis manifestó que "ojalá se pueda lograr una candidatura unificada en la Provincia, nos daría muchas chances de ganar, como pasó en varias provincias. Necesitamos de todos y ser amplios en el armado electoral".

En el plano local

En el plano local, Screpis dijo a este diario que impulsa una gran unidad de todos los sectores que se oponen al modelo neoliberal de Cambiemos.

“Falta mucho, tenemos que juntarnos con todos, charlar, así tengamos diferencias, entendemos que nuestro único rival a vencer es Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Pablo Petrecca, porque no compartimos las políticas que están llevando adelante, por eso desde nuestro espacio propiciamos una gran unidad, de Cristina para abajo todo es discutible. Hay figuras fuertes, que se tendrán que juntar a charlar y dirimir las diferencias”, afirmó.