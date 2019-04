Un proyecto de la Unnoba fue destacado desde el área de producción

Javier Tizado, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires destacó en diálogo con TeleJunín la implementación del Programa de cooperación técnica del Ministerio de la Producción junto a Cepal por el cual un proyecto de la Unnoba resultó destacado.

“Es un programa muy interesante y con muy buenos resultados. Me preguntaban qué significaba para la provincia de Buenos Aires y yo creo que es un cambio cultural porque en definitiva muchas veces se ve lo que tiene que ver con el desarrollo productivo local como algo que tiene que estar determinado por La Plata, el gobierno central que para mí es una mirada unitaria”, destacó.

Según Tizado, “este programa a lo que justamente apuntó es a que todos los planes y programas sean desarrollados por los propios secretarios de producción. Tuvimos más de 100 secretarios de producción participando de distintos municipios. Algunos presentaron proyectos que fueron evaluados para determinar si las herramientas que se habían puesto a disposición eran las adecuadas”.

Para el funcionario, “la universidad Nacional del Noroeste también cumplió un rol muy importante y ni hablar la Cepal que pudo brindar toda la experiencia de Latinoamérica y quedó conforme con el nivel de involucramiento”.

Respecto del cambio cultural Tizado se explayó: “es importantísimo que todos los secretarios de producción sepan hacer un diagnóstico de las capacidades productivas que tienen los municipios, luego ver con qué herramientas se cuenta y cuáles tiene que solicitar. Luego con lo que tiene que ver con planes específicos de desarrollo como por ejemplo en alguna industria en particular, me refiero a polos tecnológicos, lo que tiene que ver con agroindustria o la biotecnología o los servicios basados en el conocimiento. Hay un montón de actividades, pero los responsables son los municipios que tienen que identificar esas oportunidades y obviamente contar con la provincia para el desarrollo de las mismas”.

Sobre el proyecto de Unnoba, un Cluster de Salud, Tizado aseguró: “Creo que es una forma de poner en realidad un trabajo teórico. Se identificó una de las fortalezas que tiene el municipio en ese sentido y lo que tiene que ver con servicios de salud y se pone foco sobre eso para luego desarrollar esta industria de los servicios que es tan importante”.

Juntamente con otros ejemplos muy importantes, Tizado remarcó que “Junín resaltó por sobre los demás porque pudo establecer un proyecto que a primera faz parece muy sustentable”.

Asimismo, participaron la Universidad del Centro, la del Sur de Bahía Blanca y la Universidad Nacional de La Plata.

Comprá Pyme

Tizado destacó el programa Comprá Pyme que busca acercar a las pymes a las cadenas de supermercados.

“Fue importante lo que hicimos. Identificamos que había un bloqueo de ingreso de pymes a las grandes superficies comerciales. Ya llevamos 350 pymes y más de 1000 productos en góndolas de pymes bonaerense. Queremos seguir incorporando nuevas pymes”

Cabe destacar que los interesados pueden inscribirse en gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/programa_compra_pyme.