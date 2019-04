Meoni figura en una lista de cien candidatos a intendente de Massa

El ex intendente de Junín Mario Meoni anunciaría su precandidatura a jefe comunal de esta ciudad de cara a las elecciones de octubre, en un acto junto a otros cien postulantes del espacio, que se llevará a cabo el primer sábado de mayo, en Mar del Plata, corazón de la costa atlántica argentina.

La información fue confirmada ayer a Democracia por fuentes partidarias. Es que el tigrense sabe que para respaldar su posición necesita mostrar músculo político y nombres propios que sustenten sus aspiraciones presidenciales en el territorio bonaerense, que como en cada elección será la “madre de todas las batallas”, al margen de la ingeniería electoral que viene desarrollando a lo largo y ancho del país con varios gobernadores del PJ no kirchnerista.

Entre los candidatos de Massa resuena un dirigente de peso para la Cuarta Sección como lo es el ex intendente de Junín Mario Meoni, que de esta manera estaría confirmando lo que vino insinuando desde hace unos meses cuando aseguró que “siempre es candidato” y que “ama” la política municipal y su gestión.

Claro que no la tendrá fácil el actual funcionario del Banco Provincia porque deberá enfrentar por un lado a la estructura municipal de Pablo Petrecca con Cambiemos y al kirchnerismo con la candidatura de Victoria Muffarotto “pegada” a la boleta de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que perfila para ser protagonista y hasta con chances de retornar al poder presidencial, según las últimas encuestas de tirada nacional.

Ejes de campaña

En el Frente Renovador afirman que “(Sergio) Massa busca el diálogo y los consensos, evita caer en discusiones estériles por cargos o nombres, y en lugar de eso propone debatir propuestas en base a los temas sensibles para el futuro de la Argentina”.

“Hoy, la sociedad demanda que los candidatos expliciten el ‘para qué’, y no el ‘quién’”, agregan.

Otro de los ejes de campaña sería además plantear “la defensa de los argentinos” y es por eso que buscan que los nombres que peleen los distritos tengan peso propio al margen de la boleta nacional. Meoni entra justo en esta categoría y está preparado para la batalla.

Algunos candidatos a intendente son: Rubén Eslaiman, presidente del bloque de diputados bonaerenses (San Martín); Mirtha Tundis, diputada nacional (La Matanza); Nicolás Russo, presidente del Club Lanús (Lanús); Blanca Cantero, diputada provincial y esposa del gremialista Carlos Acuña, obtuvo 40 puntos en 2015 (Presidente Perón); Luis Carranza (Escobar); Luis Ghione, expresidente del HCD (Campana); Ariel Ciano (Mar del Plata); Martin Marinucci (Morón); Damián Contreras (Moreno); Carmelo Maslovski (General Rodríguez); Mónica Litza (Avellaneda); Ramiro Trezza (Lomas de Zamora); José Ramón Arteaga (La Plata); Mayra Ticciardelli (Ramallo); Micaela Morán (Zárate); Mario Meoni (Junín); Juan Martínez (Rivadavia); Pablo Peón (San Cayetano); Maximiliano Santini (Pinamar); “Cotoco” García (Partido de la Costa); Marcela Passo, diputada nacional (General Lavalle); Mario García (Tordillo); Leonardo Weiis (Las Flores).